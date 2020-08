De l'abdicació al descrèdit: més ombres que llums en l'última etapa de Joan Carles I

L'abdicació de Joan Carles I al juny de 2014 va posar la cirereta a 39 anys de regnat i va marcar un punt d'inflexió en la seva figura, que ha desembocat primer en la seva retirada de la vida pública fa un any i, ara, en la seva sortida d'Espanya davant el descrèdit causat pels seus presumptes negocis ocults a Suïssa.

Figura clau per a la democràcia espanyola, Joan Carles de Borbó ha passat a ser qüestionat pel Govern i per una part de la classe política a l'espera de si els fiscals del Tribunal Suprem decideixen si hi ha o no motius per obrir-li causa penal per suposats delictes comesos quan va deixar de ser inviolable en cedir el tron.

Des de la seva abdicació, el Rei emèrit ha tingut un menor protagonisme en actes oficials que va desembocar en la seva decisió de posar fi a la seva tasca institucional al juny de l'any passat amb una carta enviada al seu fill, Felip VI.

Passar pàgina

«Ha arribat el moment de passar una nova pàgina en la meva vida i de completar la meva retirada de la vida pública», li va comunicar Joan Carles I, qui es «va acomiadar» en una cursa de braus a Aranjuez (Madrid), dies després del seu últim acte oficial al Monestir de San Lorenzo de El Escorial.

Aquella decisió havia estat estudiada des que va fer 80 anys i després de l'homenatge que se li va retre al Congrés amb motiu del 40è aniversari de la Constitució de 1978. Aquell va ser l'últim gran acte en el qual va participar Joan Carles I, després que un any abans mostrés el seu malestar per no haver estat convidat a la mateixa commemoració de les primeres eleccions a Espanya i haver de veure-la per televisió. Mesos abans, en el seu 80è aniversari, Felip VI també li va donar les gràcies per «tants anys de servei lleial a Espanya».

En aquella època van començar a sorgir les sospites de negocis tèrbols quan va aflorar una gravaciót entre Corinna Larsen i l'excomissari José Villarejo en la qual la que va ser amiga íntima del Rei emèrit l'acusava de tenir comptes a Suïssa i d'utilitzar-la com a testaferro.

Aquest cúmul d'informacions negatives va portar Felip VI a distanciar-se del seu pare en renunciar a la seva herència i retirar-li la retribució de l'Estat el mes de març passat, encara que mantenint-lo com a membre de la família reial amb la consideració de rei. Un any i dos mesos després, la bretxa s'ha engrandit amb la decisió del Rei emèrit de marxar d'Espanya, «guiat pel convenciment d'oferir el millor servei als espanyols, a les seves institucions» i al seu propi fill.

El distanciament amb el seu fill s'ha reflectit també en les seves aparicions junts, que s'han limitat a alguna trobada familiar, l'última d'elles el funeral de la seva germana gran, Pilar de Borbó, al gener d'enguany.

Des de l'abdicació, Joan Carles I s'ha deixat veure més en la seva vida privada que en la pública, en refugiar-se sobretot en els seus amics i en aficions com la gastronomia, els toros i, especialment, la vela.

En diverses ocasions ha gaudit de partits de futbol, a les llotges de l'estadi del Reial Madrid i el de l'Atlètic de Madrid, i també del tennis, animant el seu amic Rafael Nadal.

També ha conservat la seva afició per la Fórmula 1, encara que, quan va estar en el gran premi d'Abu Dhabi al novembre de 2018, li va generar un maldecap la seva salutació al príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, relacionat amb una polèmica en aquells dies per ser el sospitós d'ordenar l'assassinat del periodista del seu país Jamal Khashoggi.

Operació delicada

Amb la seva mobilitat cada vegada més afectada, Joan Carles I va tornar al quiròfan a l'agost de 2019 per sotmetre's a una delicada intervenció de cor que es va desenvolupar amb èxit. L'última vegada que se l'ha vist va ser precisament quan va acudir a una clínica madrilenya per sotmetre's a una revisió mèdica el passat 16 de juny protegit amb mascareta.