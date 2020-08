Pedro Sánchez avala la decisió del rei emèrit i diu desconèixer el seu parador

El president Pedro Sánchez ha afirmat aquest dimarts, en relació amb la decisió del Rei emèrit Joan Carles I de fixar la seva residència fora d'Espanya, que el seu Govern, del que forma part Podem, "considera plenament vigent el pacte constitucional", que inclou la Monarquia.

Així ho ha manifestat Sánchez en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres després que li preguntessin per l'anunci de la Casa Real i després de les crítiques a aquesta decisió abocades per alguns dels ministres, com el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i la responsable d'Igualtat, Irene Montero.

"Espanya necessita d'estabilitat i d'institucions robustes, i aquestes han d'abonar-se amb exemplaritat, transparència i regeneració. La línia marcada per la Casa Real considero que és l'adequada", ha dit el president. I h afegit: "El Govern que jo presideixo considera plenament vigent el pacte constitucional".

A la pregunta de per què no va informar al seu soci de coalició, Podem, de la decisió del Rei emèrit d'abandonar el país, Sánchez no ha donat detalls al·legant que les converses que manté amb el cap de l'Estat, Felip VI, són "discretes".

El cap de l'Executiu ha reiterat el seu "respecte absolut a les decisions que ha pres la Casa Real", ja que suposa "distanciar-se de suposades conductes qüestionables i reprovables per part d'un membre de la Casa Real".