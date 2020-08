La reunió entre Calvo i Darias i la direcció de Cs tensa la coalició de Govern

La reunió que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i la ministra Carolina Darias van mantenir ahir amb membres de la direcció de Ciutadans va indignar Podem, que es desvincula completament del contacte amb el partit taronja, i va disparar la tensió en el Govern de coalició. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ja es va queixar diumenge que Ciutadans havia decidit reunir-se amb membres socialistes del Govern però no de Podem, i el portaveu del partit al Congrés, Pablo Echenique, van mostrar el seu malestar per aquesta reunió, que, per contra, ha deixat palès el bon moment en la relació entre Cs i els socialistes.

La vicepresidenta primera, a més, destacava en sortir de la trobada que Ciutadans ha «ajudat» l'executiu en moments difícils i va assenyalar que sempre que en una reunió hi ha un ministre està «representat tot el Govern». Calvo va assegurar, fins i tot, que així se sent ella, «perfectament representada», quan un altre ministre -va posar l'exemple de la de Treball, Yolanda Díaz- acudeix a una cita en nom de l'executiu. Però lluny de convèncer els seus socis, les paraules de la vicepresidenta socialista van generar una nova rèplica de Montero i una dura crítica d'Echenique.

«Qui mira a la dreta no és el Govern, sinó una part d'ell», va dir Montero, mentre que Echenique va anar més enllà en advertir que les relacions executiu-partits «les estableix la coalició de govern, no una part unilateralment».