S'acosta una inundació global que canviarà el món

Una investigació liderada per la Universitat de Melbourne i publicada a la revista Nature Scientifc Reports, ha descobert que una inundació global amenaça al nostre planeta.

Va desenvolupar un model global de com les marees, les ones i les tempestes evolucionaran a conseqüència del canvi climàtic i va descobrir que, si no es desenvolupen mesures de protecció costanera, ni es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la superfície inundada del planeta augmentarà un 48% respecte a les estimacions actuals.

Això vol dir que a la superfície inundable calculada fins al moment cal sumar-li 250.000 quilòmetres quadrats més, ascendint fins als 800.000 quilòmetres quadrats en total.

Les persones afectades per aquest canvi dramàtic d'escenari augmentaran en 77 milions de persones, ascendint fins als 225 milions, un 52% més del que es registra en l'actualitat.

En l'actualitat 600 milions de persones viuen en zones costaneres a menys de 10 metres sobre el nivell de la mar, el que implica que gairebé el 40% d'elles es veuran afectades per les inundacions (el 4% de la població mundial).

Els 'punts crítics' globals on es projecta que hi haurà un canvi significatiu en les inundacions episòdiques per a finals de segle es concentren principalment en el nord-oest d'Europa i Àsia, assenyalen els investigadors en el seu article. L'estudi mostra que les àrees de riscos importants es distribueixen per tots els continents, amb punts crítics a Austràlia, Nova Zelanda, Xina, Índia, Sud-est d'Àsia, Sud-est d'Àfrica i Amèrica de Nord.

Escenari climàtic



L'anàlisi es basa en un escenari climàtic en què les concentracions de diòxid de carboni (CO2) A l'atmosfera continuen augmentant ràpidament, tal com passa actualment.

"Un clima més càlid està impulsant l'augment del nivell de la mar perquè l'aigua s'expandeix a mesura que s'escalfa i les glaceres s'estan fonent. El canvi climàtic també està augmentant la freqüència de marees extremes, el que augmentarà encara més el risc d'inundacions ", explica l'autora principal, Ebru Kirezci, en un comunicat.

«El que diuen les dades i el nostre model és que, en comparació amb ara, el que veiem com un esdeveniment d'inundació extrema d'1 en 100 anys serà deu vegades més freqüent a causa del canvi climàtic». Afegeix que els nivells de la mar han augmentat en aproximadament tres a quatre mil·límetres per any, i encara que això pot no semblar molt, els nivells elevats d'aigua es converteixen en una amenaça més gran quan es combinen amb grans tempestes.

Marees i tempestes



Els investigadors consideren que l'escalfament global està ampliant l'impacte costaner de les marees i les tempestes, així com la seva freqüència i virulència, la qual cosa constitueixen factors claus per provocar l'augment de la superfície terrestre i milions de persones afectades.

Més concretament, el que provocarà el canvi d'escenari són les marees cada vegada més altes, les marejades ciclòniques (inundació costanera associada amb un sistema atmosfèric de baixa pressió) més freqüents i l'augment de les ones rompents, que es produeixen per un augment ràpid de vent sobre el nivell de la mar.

El nivell de la mar, el més perillós



L'equip, que inclou investigadors dels Països Baixos, el Regne Unit i Alemanya, va aplicar una varietat de mètodes d'anàlisi per desenvolupar una sèrie temporal de nivells globals de la mar, combinant dades de marees, marees de tempesta, ones i augment mitjà del nivell de la mar.

Utilitzant això, van determinar el nivell de mar extrem a 100 anys i l'esdeveniment d'inundació costanera corresponent. Tot això ho van traduir en poblacions i actius en risc potencial d'inundacions episòdiques, projectades per als anys 2050 i 2100.

Els resultats van mostrar que aproximadament un terç de les inundacions seran causades per l'augment del nivell de la mar i els dos terços restants per marees i tempestes, el que li costa al món una quantitat que equival al 20% del seu PIB.