Text íntegre de la nota de la Zarzuela a partir de la carta remesa per Joan Carles I al seu fill

«Majestat, benvolgut Felip:

Amb el mateix afany de servei a Espanya que va inspirar el meu regnat i davant la repercussió pública que estan generant uns certs esdeveniments passats de la meva vida privada, desitjo manifestar-te la meva més absoluta disponibilitat per contribuir a facilitar l'exercici de les teves funcions, des de la tranquil·litat i l'assossec que requereix la teva alta responsabilitat. El meu llegat, i la meva pròpia dignitat com a persona, així me l'exigeixen.

Fa un any et vaig expressar la meva voluntat i desig de deixar de desenvolupar activitats institucionals. Ara, guiat pel convenciment de prestar el millor servei als espanyols, a les seves institucions i a tu com a Rei, et comunico la meva meditada decisió de traslladar-me, en aquests moments, fora d'Espanya.

Una decisió que prenc amb profund sentiment, però amb gran serenitat. He estat Rei d'Espanya durant gairebé quaranta anys i, durant tots ells, sempre he volgut el millor per a Espanya i per a la Corona.

Amb la meva lleialtat de sempre.

Amb l'estimació i afecte de sempre, el teu pare».

2. Sa Majestat el Rei li ha transmès a S.M. el Rei Joan Carles el seu sentit respecte i agraïment davant la seva decisió.

El Rei desitja remarcar la importància històrica que representa el regnat del seu pare, com a llegat i obra política i institucional de servei a Espanya i a la democràcia; i al mateix temps vol reafirmar els principis i valors sobre els quals aquesta s'assenta, en el marc de la nostra Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic.

Palau de La Zarzuela, 3 d'agost de 2020».