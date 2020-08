Ascendeixen a 100 els morts i a més de 4.000 els ferits per les explosions en el port de Beirut

El balanç de víctimes a causa de les dues potents explosions que han sacsejat aquest dimarts la zona del port de la capital de Líban, Beirut, ha ascendit a 100 morts i més de 4.000 ferits, segons ha confirmat el Govern.





?????? Unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas hace años en el puerto de Beirut, causaron la explosión que mató a 73 personas y dejó más de 3 mil heridos en la capital de Líbano. Autoridades descartan que Israel esté implicado en el incidente.pic.twitter.com/xRFHxP3QwY — Contigo Puebla (@ContigoPuebla) August 4, 2020

Testimonis presencials van assenyalar que hi va haver trencament de vidres a habitatges a més de cinc quilòmetres de l'explosió i que els edificis van patir danys de diversa consideració en un radi de més de dos quilòmetres.Imatges difoses a les xarxes socials van mostrar el moment en què es va produir la detonació, que va provocar un gran núvol amb forma de fong elevant-se al cel i una forta ona expansiva que va afectar diversos barris de la ciutat i va provocar danys materials.El primer ministre libanès, Hasán Diab, ha decretat el dimecres com a jornada de dol nacional en homenatge a les víctimes de les explosions i ha demanat ajuda internacional davant el que ha descrit com "una catàstrofe".Diab ha ressaltat a més que els responsables del succeït "pagaran el preu", sense donar detalls sobre les possibles causes de les explosions. "És una promesa als màrtirs i als ferits", ha assenyalat, tal com ha recollit l'agència libanesa de notícies, NNA.No obstant això, en una reunió posterior de l'Alt Consell per a la Defensa ha titllat d'"inacceptable" que 2.750 tones de nitrat d'amoni estiguessin emmagatzemades "des de fa sis anys" en un magatzem en el port, la qual cosa suposadament hauria causat l'explosió en la zona, si bé encara no hi ha una confirmació oficial.