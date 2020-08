Calvo: «El rei emèrit no fuig de res perquè no està immers en cap causa, simplement decideix sortir del país»

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat que "el rei emèrit no fuig de res perquè no està immers en cap causa". "Simplement decideix sortir del país", ha assegurat Calvo aquest dimecres al matí en una atenció als mitjans des d'Astúries. Segons la número dos de l'executiu de Pedro Sánchez, Joan Carles I ja "dona les raons" de la seva marxa a la carta que es va fer pública dilluns a la tarda i les coneixen "tots els espanyols, no només el govern" perquè consten a la missiva. Calvo ha assegurat que l'executiu va conèixer la carta "al mateix temps que tothom, com és lògic" i ha defensat que "cal respectar la decisió d'una relació que s'estableix entre el rei emèrit i el cap d'Estat".

Calvo ha defensat que el govern espanyol "no està més que en el seu treball constitucional" i en "coordinació perfecta" amb Felip VI. La vicepresidenta ha diferenciat la tasca de l'executiu de l'opinió que puguin tenir els partits després de les discrepàncies expressades pels seus socis de coalició d'Unides Podem.

"Els partits poden mantenir les seves posicions i una altra cosa és el compliment de l'ordre constitucional que és impecable per part d'aquest govern i de la prefectura de l'Estat", ha dit. Calvo ha opinat que el govern espanyol "no ha d'impulsar cap iniciativa" i ha argumentat que està "tot bastant clar" en la "carta pública".

La decisió de Joan Carles I "no significa cap canvi" en la monarquia i l'executiu té una relació "impecable" i "fructífera" amb Felip VI, ha remarcat Calvo, que ha dit que és moment que les institucions facin "treball conjunt" després de la pandèmia.