Joan Carles I va animar els figuerencs a fer camí amb imaginació com Dalí

El Rei emèrit va visitar Figueres a finals de juny de 1999 per rebre la Medalla d'Or de la ciutat i per presidir una reunió del patronat de la Fundació Dalí. Joan Carles I va animar els figuerencs en el seu discurs a l'Ajuntament a «fer camí amb imaginació i constància», tal com van fer dos figuerencs il·lustres com Salvador Dalí i Narcís Monturiol. El consistori altempordanès acaba d'aprovar una moció per retirar la medalla al monarca i per demanar-li que la torni.

El Rei emèrit va iniciar seva visita, que va fer sense la Reina per un fort refredat de la seva dona, presidint una reunió del patronat de la Fundació Gala-Salvador Dalí en el marc dels actes commemoratius del vint-i-cinquè aniversari de la inauguració del Teatre-Museu Dalí. Posteriorment, va traslladar-se a l'Ajuntament, on va rebre la Medalla d'Or de mans del batlle de l'època, Joan Armangué.

En el seu discurs, el monarca va convidar a «rendibilitzar la situació geogràfica privilegiada» de Figueres -que visitava per primera vegada- per «esdevenir exemple de ciutat del segle XXI». Joan Carles I va agrair la Medalla d'Or de la ciutat tot afirmant en català que «la rebo amb l'orgull i la satisfacció que sempre han tingut els figuerencs de ser protagonistes actius de la prosperitat d'aquestes comarques».

La presència del monarca a l'Ajuntament de Figueres va atraure nombroses personalitats de l'època, com el governador Robert Brell, l'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, el vicepresident de la Diputació de Girona, Carles Pàramo, el president de l'Audiència, Miguel Pérez Capella, l'exalcalde figuerenc Marià Lorca, a més d'artistes com el pintor Lluís Roura i empresaris com Amadeu Miquel, entre molts altres.

La visita reial va atraure molts curiosos als carrers de Figueres que separen la Fundació Dalí del consistori. Unes 300 persones van escoltar des de la plaça de l'Ajuntament a través d'un sistema de megafonia els discursos pronunciats pel Rei, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i Joan Armangué durant l'acte de lliurament de la medalla, mentre una dotzena de manifestants cridaven consignes contra la monarquia espanyola.



Moció per retirar la medalla

Per altra banda, la moció per retirar la distinció al monarca va ser aprovada dilluns amb els vots de Guanyem Figueres, ERC i Canviem Figueres. El PSC, soci de govern, s'hi va abstenir, mentre Ciutadans va votar-hi en contra. La Comissió del Nomenclàtor s'espera que iniciï els tràmits per a la retirada de la distinció i es demanarà al Rei emèrit que la retorni.