El jutge permet a Corinna declarar des de Londres

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va autoritzar ahir que l'empresària Corinna Larsen declari el proper 8 de setembre per videoconferència des de Londres com a investigada per un suposat encàrrec al comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo. Corinna es troba investigada en el marc de la peça número 5, anomenada Carol -pel nom que utilitzava Villarejo per referir-se a l'empresària alemanya-, de la macrocausa Tàndem sobre un suposat encàrrec que Corinna hauria fet a Villarejo per obtenir informació sobre una assistent personal espanyola de la qual sospitava que podria estar filtrant informació de la seva vida privada.

El jutge instructor va acordar el passat 27 de juliol reobrir aquesta peça que va ser arxivada provisionalment el 7 de setembre de 2018 per l'anterior instructor del cas, Diego de Egea, qui no veia indicis per continuar investigant ni el comissari jubilat ni el seu soci en el grup Cenyt, Rafael Redondo. No obstant això, després de rebre diversos oficis policials en què s'ha analitzat el material intervingut en els domicilis dels investigats i la sol·licitud de cooperació judicial remesa per la Fiscalia suïssa, el jutge va acordar reobrir aquesta peça.