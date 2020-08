El parador de Joan Carles I és (de moment) secret d'Estat

Joan Carles I es troba en parador ocult, però no desconegut. El president del Govern, Pedro Sánchez, no va voler revelar on és, però fonts de l'executiu van desmentir algunes informacions que el situaven a Portugal. No van negar, en canvi, la hipòtesi que va agafar més versemblança al llarg del dia, i que situa el Rei emèrit a la República Dominicana.

Aquesta illa del Carib porta la marca d'un històric malentès. Cristòfor Colom la va confondre amb el propi Paradís. El 5 de desembre de 1492 va quedar embadalit davant els prodigis de La Española, el territori insular que comparteixen la República Dominicana i Haití. Si el Rei emèrit inicia allà el seu exili, ho faria ni més ni menys que a l'empara de les mateixes restes de l'almirall. Els dominicans no es cansen d'assegurar que descansen al seu país. En tot cas, el Ministeri de Relacions Exteriors va dir «no tenir cap informació» sobre el viatge o la presència en aquest país de Joan Carles I.

El Rei emèrit ha forjat en aquesta illa una relació llarga amb els germans Alfonso, Alexander, Andrés i, especialment, José Fanjul Gómez-Mena. Pepe Fanjul viu a Palm Beach, Florida, amb la seva dona, Emilia May. Les seves lleugeres simpaties republicanes mai li van impedir ser amic fidel del monarca emèrit. Els Fanjul són descendents d'espanyols que van emigrar a Cuba el 1850. En la que és gran de les Antilles van aixecar un empori sucrer. L'arribada de la revolució, el 1959, i la posterior reforma agrària del castrisme, els va obligar a marxar primer cap als Estats Units i després a República Dominicana, on van expandir el negoci sucrer. La Fanjul Corp també és a més un nom de referència a Mèxic i Canadà.

Els Fanjul són amos de l'exclusiu complex Casa de Camp a La Romana, a la vora d'un mirall d'aigües cristal·lines, i molt a prop d'un dels balnearis del Carib més visitats per llatinoamericans i espanyols, Punta Cana. Mig segle enrere, el complex comptava amb 50 habitacions i quatre cases «familiars». Actualment, sobre les seves 3.000 hectàrees s'han aixecat 280 habitacions, 1.200 unitats d'habitatge, districtes sencers dedicats a restaurants, bars, camps de golf, un spa de somni i fins i tot un teatre. El carrer d'accés al «resort» ha estat batejat amb el nom de Joan Carles I.



Luxe i anonimat

Ell mateix va assistir a la seva inauguració el 2015. Frank Sinatra, el clan Kardashian, Beyoncé i Rihanna, entre d'altres, es van enamorar de les seves platges i altres dels beneficis que un possible hoste com l'exsobirà buscaria: els 28 quilòmetres d'extensió del predi permeten combinar el luxe i anonimat. Tot i la pandèmia, Casa Romana està oberta als turistes que poden pagar els seus preus preferencials de 153 euros per nit.