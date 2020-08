Troben el cos esquarterat d'una anciana a Madrid

La Guàrdia Civil ha trobat el cadàver esquarterat d'una dona d'uns 70 anys que estava enterrada en un parc del municipi madrileny de Chapinería, segons han informat fonts de l'institut armat.

El cos va ser localitzat aquest dimarts pel gos d'un veí de la zona que va ser el que va trobar les restes.

Les restes es trobaven repartides en bosses de plàstic i, segons assegura Telemadrid, corresponen a una veïna de nacionalitat espanyola de la zona de la qual no consta que hi hagi denúncies per desaparició.