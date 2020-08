El Govern assegura que el monarca «no fuig de res perquè no està immers en cap causa»

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va assegurar ahir que el rei Joan Carles «no fuig de res, perquè no està immers en cap causa», mentre es manté l'enigma sobre el seu parador després de l'anunci dilluns de la seva sortida del país. Calvo va aclarir que la marxa del monarca «no vol dir que no estigui a disposició» de la justícia, després de les crítiques d'Unides Podem, que va parlar de «fugida indigna» del pare de Felip VI.

«El Rei emèrit no fuig de res perquè no està immers en cap causa», va reiterar la vicepresidenta, tot explicant que la sortida de país «no significa cap canvi en la Direcció de l'Estat», ni en la tasca «impecable» de Felip VI. Des del Govern, també es va pronunciar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, d'Unides Podem, per a qui la sortida de l'anterior cap de l'Estat dona «una imatge molt dolenta» del país. «Avui la societat espanyola, al segle XXI, vol exemplaritat, vol comportaments nets, vol institucions que estiguin en nivells hiperexigents, i em sembla que aquest ha de ser també el comportament que regeixi l'actuació de la casa reial», va manifestar Díaz.

Colau: «No mereix ser Rei»

Davant la gravetat del cas, l'alcaldessa de Barcelona, ??Ada Colau, va defensar que el monarca torni «tots els diners obtinguts de manera il·lícita» i que deixi de tenir el títol de Rei, en considerar que «no el mereix». Colau va exigir, a més, explicacions a Felip VI: «No pot ser que no sàpiga res de totes aquestes activitats que s'han produït en els darrers anys, en algunes de les quals consta fins i tot com a beneficiari».

El president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, va insistir en la seva petició que se celebri un referèndum sobre monarquia o república abans que acabi l'actual dècada, tot i que el PSC va replicar que no és quelcom prioritari i que els esforços s'han de centrar en combatre la pandèmia i la crisi.

El ple al Parlament, demà

Per part seva, el president del Parlament, Roger Torrent, va convocar per a demà al matí el ple extraordinari de la Cambra catalana que el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar dimarts per tractar la sortida d'Espanya de Joan Carles I. En un comunicat, el Parlament va informar que en aquest ple es debatrà «la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola», i que cada grup podrà presentar dues propostes de resolució, que es votaran el mateix dia a la tarda.

D'altra banda, la Casa Reial va mantenir el seu silenci sobre el parador del pare de Felip VI després de la seva sortida del país. Davant la hipòtesi que estigui en el complex turístic de luxe Casa de Campo, a La Romana (República Dominicana), el seu propietari i amic íntim de Joan Carles I, l'empresari d'origen cubà José Fanjul, va admetre «no tenir coneixement dels seus plans» tot i haver parlat amb ell en els darrers dies. «Jo crec que ni ell mateix sap encara els seus plans a l'exterior en aquest temps. Però en qualsevol de les meves propietats té totes les portes obertes», va assenyalar el magnat.