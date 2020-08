Identificada una proteïna com a possible responsable de la gravetat de la COVID-19

L'Escola de Biociències de la Universitat de Kent (Regne Unit) i l'Institut de Virologia Mèdica de la Universitat de Goethe, Frankfurt am Main (Alemanya) han identificat que una glicoproteïna coneguda com a transferrina pot contribuir de manera clau a formes greus de covid-19. Actualment es desconeix per què algunes persones desenvolupen només símptomes lleus o cap quan s'infecten, mentre que altres experimenten formes severes de la malaltia. Sí que se sap que el risc que la covid-19 esdevingui greu augmenta amb l'edat i és major en els homes que en les dones. Molts casos greus es caracteritzen per l'augment de la coagulació de la sang i la formació de trombosi.

Els investigadors han combinat les dades existents sobre l'expressió dels gens en els éssers humans i les cèl·lules infectades per buscar les molècules que intervenen en la coagulació de la sang que difereixen entre les dones i els homes, canvien amb l'edat i es regulen en resposta a la infecció pel SARS-CoV-2.

De més de 200 factors candidats, han aconseguit identificar una glicoproteïna anomenada transferrina com a procoagulant (una causa de la coagulació de la sang) que augmenta amb l'edat, és més gran en els homes que en les dones i és més gran en les cèl·lules infectades pel SARS-CoV-2. Per tant, la transferrina pot tenir potencial com a biomarcador per a la identificació primerenca dels pacients amb covid-19 que tenen un alt risc de patir una malaltia greu. «És molt emocionant participar en un estudi tan important que pot millorar les teràpies per coronavirus en la seva forma més greu», va explicar la primera autora d'aquest estudi, Katie-Mai McLaughlin.

D'altra banda, la farmacèutica Johnson and Johnson (J&J) i el Govern dels EUA van signar ahir un acord per valor de 1.000 milions de dòlars pel qual l'empresa es compromet a manufacturar fins a 100 milions de dosis de la seva potencial vacuna contra la covid-19 i amb opció d'ampliar a 200 milions més si fos necessari.

J&J està actualment executant proves en fase primerenca en humans de la seva vacuna contra el coronavirus i s'espera que a partir de setembre comenci la fase tardana.



Treball «incansable»

«L'equip global d'experts de Johnson & Johnson ha treballat incansablement per buscar una vacuna contra la SARS-CoV-2 que pugui ajudar a aturar la propagació de la covid-19. Apreciem enormement la confiança i el suport del Govern dels Estats Units en la nostra plataforma i esforços de recerca i desenvolupament, així com en l'escalabilitat de la nostra tecnologia de vacunes», va destacar el vicepresident executiu de l'empresa, Paul Stoffels. Va afegir que estan treballant per ampliar la producció per arribar tant als EUA com a la resta del món amb una vacuna «d'ús d'emergència».