Tires còmiques: La marxa de Joan Carles I

L'estiu, en concret l'agost, sol ser una època tranquil·la des del punt de vista informatiu. L'aturada en l'activitat política fa que el volum d'informació també decreixi. Però, com en moltes altres coses, aquest 2020 també està sent estrany en això. Tant que el primer dilluns d'agost ha ofert, amb el permís de l'omnipresent coronavirus, la que és i serà una de les notícies més importants de l'any a Espanya. La decisió de Joan Carles I d'abandonar Espanya després dels últims escàndols que han esquitxat la seva figura ha provocat una onada de reaccions.

Molts han aplaudit el pas enrere del rei emèrit i ho han interpretat com un esforç per salvar la imatge de la institució. D'altres consideren que la decisió és insuficient i fins i tot l'han qualificat de «fugida» o «exili». Però, sens dubte, una de les maneres d'acostar-se més fidelment a la visió de la societat d'aquest esdeveniments és fer-ho des de l'humor. Per això en aquest article recopilem algunes de les millors tires còmiques sobre la marxa del rei Joan Carles que s'han publicat aquesta setmana a les capçaleres de Prensa Ibérica.

'La Nueva España' utilitza el recurs del cartell de sortida i juga amb la seva traducció en anglès.

'La Opinión de Zamora' ironitza amb el fet que el monarca marxi (segons publiquen alguns mitjans) a un país que té la paraula 'República' al nom.

'La Provincia' aprofita les semblances entre 'corona' i 'Corinna', l''amiga' de Joan Carles I que apareix en el sumari del cas Villarejo.

També 'La Provincia' segueix amb les semblances entre els temes més candents de l'activitat, aquesta vegada entre aquesta ensopegada de la Corona i el coronavirus.

'La Opinión de A Coruña' compara la precipitada sortida del rei emèrit amb un clàssic 'simpa'.