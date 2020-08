Científics demanen una "avaluació independent" de la gestió del coronavirus a Espanya

Una vintena de científics han demanat una "avaluació independent i imparcial" de la gestió del coronavirus a l'Estat espanyol, tant la del govern de Pedro Sánchez com dels executius autonòmics, per part d'un panell d'experts estatals i internacionals. En una carta publicada a la revista internacional d'àmbit científic 'The Lancet', els signants defensen que cal trobar una explicació de per què Espanya s'ha vist tan afectada per la covid-19, tot i tenir "un dels millors" sistemes sanitaris del món. "En aquests moments és necessària una avaluació integral dels sistemes d'atenció sanitària i social per preparar el país per futures onades de covid-19 o futures pandèmies, identificant debilitats i fortaleses, i lliçons apreses", afirmen.

"Aquesta avaluació no s'ha de concebre com un instrument per a la distribució de culpes", diu la carta, sinó com una manera d'identificar les àrees que s'han de millorar. "Animen el govern espanyol a considerar aquesta avaluació com una oportunitat que pot portar a una millor preparació" així com a la prevenció de morts prematures i a la construcció d'un sistema de salut "resistent", amb l'evidència científica "al seu nucli".

Entre la vintena d'experts que signen la carta, hi ha la cap del grup CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell; la responsable del grup de recerca en cures de salut (GRECS) i professora d'infermeria de la Universitat de Lleida, Montse Gea; l'epidemiòleg investigador d'ISGlobal Alberto García-Basteiro o la viròloga del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val.

Com a possibles explicacions al fet que Espanya estigui "entre els països més afectats" pel coronavirus, apunten a "la manca de preparació davant pandèmies", amb un "dèbil sistema de vigilància, baixa capacitat de fer test PCR i escassetat d'equips de protecció", així com "una reacció tardana de les autoritats", "un lent procés de presa de decisions", un "gran nivell de mobilitat i migració", "poca coordinació" entre Estat i autonomies, "baixa confiança en els consells científics" o les desigualtats socials i l'envelliment de la població.