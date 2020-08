El Govern nega haver negociat la sortida de Joan Carles I amb la Casa del Rei

La ministra portaveu, María Jesús Montero, va assegurar ahir que «no hi ha hagut consens ni negociació» entre el Govern i Zarzuela en relació amb la sortida d'Espanya de Rei emèrit i va explicar que la Casa del Rei ha pres «les seves pròpies decisions» i les ha transmès al cap de l'executiu, Pedro Sánchez, en les reunions privades habituals. Pel que fa als retrets d'Unides Podem per no haver estat part de la interlocució amb la Casa del Rei, Montero va explicar que Sánchez no ha traslladat aquesta informació a l'«interior del Govern» perquè «les converses privades amb el cap de l'Estat no es comparteixen».

En tot cas, sobre el desencontre amb Unides Podem arran d'aquest assumpte, la ministra li va treure importància i va garantir que el Govern està «molt satisfet» i «molt còmode» amb l'aliança.

Paral·lelament, Sánchez va defensar la monarquia i el Pacte Constitucional en una carta adreçada a la militància socialista tres dies després de la sortida del Rei emèrit d'Espanya, en destacar que «una conducta irregular compromet «el seu responsable, no la institució». Va afegir que «la monarquia parlamentària, dins d'aquest Pacte Constitucional, és un element més, no tot el pacte, tot el pacte és la Constitució i no es pot trossejar com es vulgui».

Per part seva, el president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, va acusar de «deslleialtat» el president del Govern per la seva gestió de la sortida de país del rei Joan Carles, ja que considera que no ha estat «lleial» amb el seu soci de coalició. «No ha actuat com a president d'un Govern de coalició, sinó que ha actuat com a president d'un Govern només del PSOE o com a president del règim del 78, però no ha estat lleial al seu soci perquè no només no ha compartit la decisió d'ajudar el monarca a anar-se'n d'Espanya, sinó que tampoc ens ha informat en cap moment de les diferents circumstàncies que envoltaven aquesta situació», va retreure.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar no «desviar» l'atenció respecte a la sortida del Rei emèrit i va defensar que les responsabilitats s'han d'exigir i les ha d'assumir Felip VI. «És Felip VI qui ha d'assumir les responsabilitats. És ell qui no hauria de ser cap d'Estat», va afirmar.



JxCat insta Sánchez a dimitir

La diputada de JxCat al Parlament Elsa Artadi va demanar la «dimissió» del president del Govern pel seu paper en l'«operació d'Estat» ideada, segons va denunciar, per «protegir» el rei Joan Carles i la monarquia.