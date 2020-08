Madrid carrega contra la «deslleialtat» de Simón en generar «alarma» amb les dades de la regió

La Comunitat de Madrid ha manifestat el seu "profund malestar" per la "deslleialtat" que constitueixen les declaracions del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en qüestionar la capacitat de detecció de la regió respecte als casos asimptomàtics de Covid-19 en donar xifres que "no es corresponen amb la realitat", perquè el percentatge en aquesta autonomia aconsegueix el 60 per cent del total de PCR efectuades en el total de la xarxa epidemiologia i assistencial, en lloc del 15 per cent al qual va al·ludir l'epidemiòleg.

Així ho ha indicat en declaracions remeses als mitjans de comunicació el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, qui ha volgut participar en aquesta reunió tècnica per expressar la seva queixa per les declaracions d'ahir de Simón, fet que a més genera "alarma" entre els madrilenys.

El director del CCAES va dir ahir que, segons les seves dades, Madrid se situa en el 15 per cent de tots els casos detectats en l'última setmana, "molt per sota de la mitjana nacional". "El desitjable seria que el percentatge d'asimptomàtics fos major. No és un bon indicador, ens agradaria que fos almenys el de la mitjana nacional", va valorar.

Després d'aquestes paraules, Escudero ha decidit participar en aquesta reunió tècnica per manifestar el seu malestar per l'actitud de Simón i l' ha acusat de donar dades que "no es corresponen amb la realitat" quan Madrid aporta la informació sobre el coronavirus amb "absoluta transparència". "Ens sembla una deslleialtat en el sentit de donar dades que no es correspon amb la realitat i quan Madrid actua amb absoluta transparència en aquesta transmissió de dades i, a més, genera molta alarma entre els madrilenys", ha postil·lat Escudero.