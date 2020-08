Polèmica per l'aforament durant una corrida de toros al Puerto de Santa María

Aquest dijous la Real Plaza del Puerto de Santa María va oblidar que Espanya continua immersa en la Covid-19. Tret de per les mascaretes i la seguretat en els accessos, el minut de silenci després de l'entrada en comitiva d'Enrique Ponce, Morante de la Puebla i Pablo Aguado va ser gairebé l'únic moment en què es va ser conscient que la crisi sanitària ja voreja els 28.500 morts i els 310.000 contagiats. Des d'aleshores, la 'nova normalitat' viscuda va recordar massa la 'vella normalitat' de qualsevol tarda taurina d'agostos anteriors sense temor del coronavirus.



Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, el festeig de la plaça de toros gaditana es va saldar amb tres orelles i el cartell de «no hi ha entrades», tot i que l'aforament –segons EFE– s'havia reduït a unes 6.000 localitats, un 50% menys. No obstant, les imatges demostren que no es va guardar en gaires moments la distància social necessària per aturar el virus.



Les xarxes socials van denunciar els fets i diversos usuaris de Twitter van criticar la irresponsabilitat de part del públic (tot i que n'hi va haver altres, com l'eurodiputada popular Isabel Benjumea, que van celebrar la corrida):





Es que me siguen llegando imágenes de lo de ayer en la plaza de toros de El Puerto de Santa María y sigo sin entender nada. Dicen que la plaza estaba al 50% de aforo, que es lo que permite la norma estatal ??????? pic.twitter.com/4xlO3aMDsJ — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) August 7, 2020

Con 309.855 casos desde el inicio de la pandemia (datos de Sanidad) España es el primer país de Europa, excluyendo Rusia, en cuanto a casos diagnosticados, superando Reino Unido según datos de la Universidad Johns Hopkins.

??Ayer Puerto de Santa María. Contagian los inmigrantes? pic.twitter.com/32jWTtxEJl — Oscar Camps (@campsoscar) August 7, 2020

La Plaza de Toros de El Puerto de Santa María llena a reventar.



Pero a los campos de fútbol no se puede ir.



Es una absoluta VERGÜENZA pic.twitter.com/Yen7Vko9Ov — Luis Cobos (@luiscobos95) August 6, 2020

¡Qué alegría poder volver a los toros! Y qué mejor manera que hacerlo en el 140 aniversario de la Real Plaza del Puerto de Santa María.



"Darle a cada cual lo suyo?no es tener que darle todo.?Al hombre, lo que es del hombre.?Al toro, lo que es del toro" pic.twitter.com/GA9SOTqUwd — Isabel Benjumea (@IsabelBenjumea) August 6, 2020

Tot i que el que ha passat a El Puerto no és nou i ja hi havia antecedents a Huelva i altres places de toros, l'opinió pública qüestiona que es permetin escenes en què no es respecta la norma, just quan assistim al que algunes comunitats autònomes ja titllen de «». A més, s'estableix unpúblics, com el, que ha hagut d'acabar la Lliga amb les grades buides.Amb el decret del final de l'estat d'alarma, que va arribar el 21 de juny després de tres mesos de confinament, la Moncloa obria la porta que fossin les autonomies, els ajuntaments i els organitzadors d'esdeveniments els responsables que es mantingués aquesta distància. «Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars de qualsevol altre centre, lloc, establiment, local o entitat que desenvolupi la seva activitat en un sector diferent dels esmentats als articles anteriors, o pels seus responsables o organitzadors, quan pugui apreciar-se risc de transmissió comunitària de Covid-19», afirmava el document.Així, les autonomies han legislat al respecte i han establert aforaments màxims que oscil·len entre el 50 i el 75% per als espectacles taurins, però encara es registren situacions com la d'El Puerto. Per acabar-ho d'adobar, la nova normativa només reconeix els espectacles en places, però obvia les celebracions populars al carrer (correbous i bous al carrer inclosos), al no tenir control d'aforament.Aquesta setmana, en una entrevista amb Europa Press, el ministre de Cultura i Esport,, justificava que les places de toros puguin tenir públic però no els camps de futbol, al ser preguntat per l'incompliment de Huelva del cap de setmana passat. «. És una qüestió quantitativa. També he assistit a espectacles culturals públics que s'han celebrat amb normalitat dins dels límits d'exigència de distància social», argumentava.«El que diu el decret de nova normalitat és que no hi ha d'haver aglomeracions, i aquí les comunitats autònomes, els ajuntaments i els organitzadors dels esdeveniments han d'anar molt amb compte perquè això no es produeixi. És igual la naturalesa de l'espectacle, l'important és que aquestes garanties es donin. Si va passar en aquests termes, animo que la pròxima vegada es vagi amb molt més compte, que es vigilin més aquestes cauteles que es fan per salut», deia, partidari de redoblar la cautela.En qualsevol cas, Rodríguez Uribes considera que «no correspon» al seu Ministeri posar sancions: «El decret de nova normalitat trasllada, després d'uns mesos de l'estat d'alarma i de comandament únic del Govern d'Espanya, la responsabilitat a les comunitats autònomes i els ajuntaments, així com als organitzadors dels esdeveniments».