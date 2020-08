La temuda «segona onada» del virus sacseja el País Basc

La consellera de Salut del País Basc, Nekane Murga, va advertir ahir que «l'important increment» dels contagis de covid-19 en les darrres setmanes «mostren sense dubte» que el País Basc «s'enfronta a una segona onada epidèmica», i va demanar als seus ciutadans que redueixin «al màxim» l'activitat social. En aquest sentit, va subratllar que «el virus està guanyant terreny» i «no hi ha motius per creure que sigui més dèbil i menys letal».

Per això, la consellera va apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans perquè redueixin «al màxim» l'activitat social i va anunciar que Osakidetza (el Departament de Salut) té «marge de maniobra» i prepararà plantes específiques d'hospitalització i d'UCI perquè «desenes de les persones que es contagiaran aqueta setmana necessitaran ingressar i algunes, sense dubte, moriran».

Després de reunir-se aquest dijous amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, per analitzar la situació epidemiològica d'Euskadi, la responsable de Salut va oferir una roda de premsa a Vitòria per actualitzar les dades d'afectació de la covid-19, que en les darreres 24 hores han registrat 338 positius en les 5.617 proves PCR efectuades. D'aquestes, més de 150 són contagis detectats a partir de peticions de la xarxa de seguiment de casos i contactes, segons va explicar Murga.

D'altra banda, va explicar que, durant la jornada d'ahir, es van produir vuit nous ingressos als hospitals bascos, de manera que ja sumen 57 pacients, dels quals «gran part» es concentren a Biskaia. A les UCIs, d'altra banda, hi ha cinc persones ingressades, dos més que el dia anterior.

La consellera va destacar que «preocupa l'alta taxa de contagis detectada en grans poblacions», entre les quals va citar Bilbao, Vitòria i Barakaldo, entre d'altres, municipis amb ciutadans que tenen «una elevada mobilitat». Per això ha inicat que, a diferència d'altres municipis on les «mesures locals han estat efectives», s'està valorant si aplicar limitacions en l'hostaleria o aforaments «podria tenir utilitat o, per el contrari, un efecte que segueixin les seves activitats fora de la mateixa ciutat».

En aquest context, Murga va demanar a la societat basca no «menystenir» la capacitat de transmissió del virus i tampoc els seus efectes en la salut. Va valorar que l'evolució dels contagis no sigui com al març com un «èxit de la identificació precoç dels casos» i al «correcte aïllament», però també «de l'ús de la mascareta i del manteniment de la distància interpersonal». «El virus ens està ensenyant que no és possible una nova normalitat, hem de distanciar-nos. Dos metres és millor que un metre i mig», va subratllar la consellera, que va recordar que «els contagis s'estan produint en l'oci nocturn, en els grups de persones que parlen als carrers i les terrasses, en els que estan als murs dels passejos de les zones costaneres...», i va instar a «limitar «el temps sense mascareta».