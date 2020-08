Test obligatori a Alemanya per tornar de Catalunya

Els tests de covid-19 seran obligatoris a partir d'aquest dissabte per a tots els viatgers que tornin a Alemanya des de zones considerades d'alt risc, entre les quals actualment es compten Catalunya, Aragó i Navarra. Així ho va informar ahir el ministre de Sanitat, Jens Spahn. «És clar que es tracta d'una retallada de les llibertats l'individu però em sembla proporcionat a la situació i assumible», va dir Spahn davant la premsa. «La llibertat implica també responsabilitat cap als altres»,va agregar.

Spahn va subratllar que els test han de ser gratuïts per als afectats i va rebutjar propostes que apunten que els afectats paguin per haver viatjat a zones de risc per la seva pròpia responsabilitat. «Aquestes propostes són populistes», va considerar Spahn. El ministre va recordar que, tot i el perill que implica el retorn de viatgers de zones de risc, el major nombre dels contagis es continua produint a Alemanya.



Més controls a França i Bèlgica

França i Bèlgica també van reforçar ahir els controls sanitaris obligatoris per als viatgers que arribin des d'Espanya, i en concret des de comunitats com Catalunya, com a mesura per frenar l'expansió del coronavirus. Aquests dos països ja imposaven mesures de control als viatgers que arribaven de determinats territoris espanyols, però en les últimes hores els han ampliat a nous territoris o reforçat, segons informen els ministeris d'Afers Exteriors d'aquests països.

Així, Bèlgica ha afegit Madrid i Balears a la llista de zona taronja, per a les quals es recomana que els turistes que tornin facin quarantena. Girona, Tarragona, el País Basc, la Rioja, Extremadura, Sòria, Guadalajara, Castelló, València, Múrcia i Almeria ja formaven part d'aquest llistat. Altres zones d'Espanya, en canvi, estan incloses a la llista vermella de llocs on el Govern belga no autoritza viatjar. Són l'Aragó i Navarra i les províncies catalanes de Barcelona i Lleida.

També França desaconsella ara viatjar a l'Aragó per la situació epidèmica, de manera que es converteix en la segona comunitat autònoma espanyola afectada per aquesta recomanació, al costat de Catalunya, on ja es demanava evitar aquests desplaçaments des del 24 de juliol. El Ministeri d'Exteriors francès incita «fortament» als francesos que es troben a l'Aragó, a que es facin un test PCR a la seva tornada a França, encara que no els obliga ni els exigeix que facin quarantena.

També Àustria i Dinamarca van emetre ahir una alarma de viatge per a Espanya.