El Tribunal de Comptes reclama a Podem 323.000 euros en subvencions

El Tribunal de Comptes va demanar a diferents formacions ara integrades en Unides Podem que tornin al Ministeri d'Interior gairebé mig milió d'euros que els van ser concedits el 2016 en concepte de subvencions per sufragar despeses de seguretat, però que no van ser utilitzats estrictament per als fins que estableix la llei o que ni tan sols es van fer servir. En concret, en el seu informe de fiscalització sobre la comptabilitat dels partits polítics i les fundacions vinculades a ells corresponent a l'exercici de 2016, el tribunal xifra en 632.761,69 euros la quantitat que han de reintegrar d'aquestes subvencions un total de 12 partits. Més de la meitat d'aquesta quantitat (323.828,22 euros) correspon a Podem. La formació que lidera l'ara vicepresident del Govern, Pablo Iglesias, va rebre subvencions per a despeses de seguretat de l'exercici 2016 per import de 384.276,94 euros.