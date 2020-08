Diversos mitjans situen Joan Carles I a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units

El rei emèrit Joan Carles I seria a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units), segons apunten diversos mitjans. La possibilitat s'ha reforçat després que el digital 'Nius' publiqués aquest dissabte una fotografia on se'l veu baixant d'un avió privat a un aeroport de la ciutat. L'ABC va publicar el divendres que Joan Carles I hauria viatjat el dilluns des de Vigo fins a Abu Dhabi, on hauria fet una parada. Aquesta imatge revifa les especulacions sobre el parador de Joan Carles I cinc dies després que anunciés la seva decisió d'abandonar Espanya per la "repercussió pública" de certs "esdeveniments del passat de la seva vida privada".

Just l'endemà que marxés, diversos mitjans internacionals van apuntar que es trobava o bé a Portugal o bé a la República Dominicana.



Bassa critica la fugida del rei emèrit "per haver-se embutxacat diners"



L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa ha criticat que els presos independentistes siguin condemnats i a la presó "per haver seguit el mandat democràtic" mentre que el rei emèrit Joan Carles I ha marxat d'Espanya "no se sap on" per haver-se "embutxacat" diners. "No sé si la justícia és igual per a tothom", ha lamentat Bassa en una entrevista al Telenotícies de TV3. Sobre el tercer grau, Bassa ha lamentat que a alguns dels presos per l'1-O no se'ls deixi sortir de la presó mentre es delibera sobre la seva qualificació penitenciària i ha insistit que la suspensió del tercer grau "és més venjança que res".

D'altra banda, Bassa també ha celebrat que la justícia belga rebutgés la tercera euroordre contra l'exconseller Lluís Puig al·legant que el Tribunal Suprem no és "l'òrgan competent" per demanar la seva extradició i ha assenyalat que els dona "més esperança" en aconseguir més victòries a nivell europeu.