Les claus de l'«operació RJCI»: així es va decidir l'exili del rei emèrit

Un desterrament pactat. La decisió de l'expatriació de Joan Carles I va ser de Felip VI, avalat per Pedro Sánchez, i és «indefinida» i seria «definitiva» si no es produeix un canvi radical de la situació. El Consell de Ministres no tenia competència en aquest assumpte, que corresponia al president conèixer i coordinar-se amb la Casa del Rei.

El desterrament de Joan Carles I dilluns passat -acceptat no sense esforç pel rei emèrit- és, de moment, la culminació d'un procés de distanciament polític, institucional i emocional del seu fill, el Rei. El gran volum de la presència simbòlica del monarca abdicat, vivint sota el mateix sostre que el seu successor a dependències de Patrimoni Nacional, no era compatible amb la nitidesa de percepció que necessita la institució monàrquica ni amb l'estètica -transsumpte de l'ètica- amb la que ha de ser percebut el seu titular, Felip VI. Les claus del desterrament de Joan Carles I (conegut com a «operació RJCI» en les comunicacions entre els càrrecs que l'han preparat) han estat les següents:

1) La decisió de suggerir «vehementment» al rei emèrit el seu trasllat a l'estranger era de la competència de Felip VI, cap de la família reial, però per la seva significació política havia de ser consultada i avalada pel president de Govern, que és l'autoritat que, segons la Constitució i la llei 50/1997 de 27 de novembre, ratifica els actes del Rei i la màxima autoritat executiva de l'Estat que ha d'emparar les decisions d'abast polític i simbòlic que adopti Felip VI, encara que, com en aquest cas, no siguin reglades sinó discrecionals. La decisió s'ha presentat com a voluntària de Joan Carles I, tot i que en realitat hagi estat totalment induïda pel seu fill i avalada per la Moncloa.

2) El Govern, com a òrgan col·legiat, no té competències en la decisió del Rei. Sí el president del Govern com a òrgan unipersonal. Per tant, Pedro Sánchez no tenia obligació de comunicar al Consell de Ministres, ni prèviament ni posteriorment, la decisió sobre el rei emèrit. En l'àmbit de les seves competències com a cap de l'Executiu, el president va comptar amb la col·laboració confidencial de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ministra de la Presidència i dels serveis de la Moncloa: el director de Gabinet, Iván Redondo, i el secretari general, Félix Bolaños.

De la sortida d'Espanya de Joan Carles I només van tenir informació propera a la data de la seva sortida els ministres d'Interior, de Defensa i d'Afers Exteriors, i no els altres titulars de carteres de la quota socialista a l'Executiu. Cap d'Unides Podem. Pedro Sánchez ha actuat amb correcció jurídica i discreció política. Una filtració podria haver tombat l'operació.



Alternatives

3) L'equip de treball designat pel president del Govern es va coordinar amb el de la Casa del Rei sota la direcció de Jaime Alfonsín, màxim responsable d'aquesta des de la proclamació de Felip VI i, abans, des del 1995, titular de la seva secretaria com a Príncep d'Astúries. Alfonsín és advocat de l'Estat i al seu càrrec li correspon el rang de ministre. Tots dos equips van treballar durant setmanes sota les instruccions del Rei i del president de Govern, que van mantenir diverses converses privades, habituals entre tots dos.

Va haver-hi coordinació amb el lletrat del rei emèrit, Javier-Sánchez Junco, fiscal en excedència, i va participar en els preparatius l'anterior secretari general de la Casa i després de Joan Carles I, el diplomàtic Alfonso Sanz Portolés, el càrrec d'assistència al rei emèrit del qual es va suprimir el juny passat. Les declaracions de Sánchez en la roda de premsa amb Giuseppe Conte (8 de juliol) i a Telecinco (27 de juliol) -en què va mostrar la seva inquietud sobre les informacions relacionades amb Joan Carles I i la seva adhesió a la monarquia parlamentària- es van inserir en una estratègia coneguda prèviament a la Zarzuela. La Casa del Rei estava sobre avís de les respostes que es van referir a la monarquia i a Joan Carles I en la compareixença de Pedro Sánchez de dimarts passat.

4) Abans d'adoptar la decisió del desterrament del pare de Felip VI, es van estudiar altres mesures com el seu canvi de residència a Espanya i, fins i tot, la revocació, o renúncia voluntària per part de Joan Carles I, de l títol de rei i tractament de majestat (reial decret de 13 de juny de l'any 2014), mesura que hagués estat competència del Consell de Ministres i que hagués pogut implicar també la seva sortida de la família reial. Cap d'aquestes dues mesures, per raons diferents, es va considerar adequada.

Malgrat l'impacte negatiu que tindria l'expatriació, es va valorar que el rei emèrit és un ciutadà sense comptes pendents amb la justícia i sense restricció judicial a la seva llibertat de moviments. El seu retorn a Espanya si fos cridat per un magistrat instructor de la Sala Segona del Suprem es dóna per fet, llevat que el tràmit s'admeti per videoconferència. Però, si no es donés aquesta circumstància, el desterrament de Joan Carles I s'entén com una mesura de caràcter «indefinit» que podria ser «definitiu». No és un «parèntesi», ni una estada temporal a l'estranger. Només tornaria a Espanya si es produeix un tomb de la situació actual i hi ha una total regularització fiscal voluntària amb la Hisenda Pública que pujaria a desenes de milions d'euros.



Les investigacions continuen

5) El desterrament del rei emèrit és simultani a la continuïtat de les investigacions del fiscal de Sala del Suprem, Juan Ignacio Campos, a qui li van ser encomanades per decret de la fiscal general de l'Estat de 5 de juny passat en atenció al seu aforament davant la Sala Segona. Campos compta amb diversos fiscals de suport -no de Sala- i una altra d'igual categoria a la seva, Rosa Ana Morán Martínez, que és fiscal responsable a l'alt tribunal de la cooperació penal internacional.

La fiscalia realitza una tasca prejudicial i no té facultat per cridar a declarar Joan Carles I. Aquesta crida només correspondria a un instructor magistrat de la Sala Segona, designat per torn, prèvia admissió d'una eventual querella criminal o després de la consideració per la mateixa sala d'una exposició raonada del magistrat-jutge titular del nº 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, si de les declaracions de Corinna Larsen i José Villarejo del proper 8 de setembre i investigacions subsegüents es dedueixen indicis de delicte perseguible per no estar emparat en la inviolabilitat del rei emèrit o per altres circumstàncies com la prescripció.

6) Una de les condicions negociades amb Joan Carles I per a la seva expatriació es refereix al coneixement públic de la seva destinació, sigui provisional o definitiva. Presidència del Govern ha assumit que serà la Casa del Rei la que ofereixi aquesta informació, però no abans que així ho autoritzi el rei emèrit, que s'ha desplaçat acompanyat per quatre escortes assignats a la Guàrdia Reial i que són membres de la Guàrdia Civil. Depenen funcionalment del Ministeri d'Interior, de manera que tant el ministre com el president, i s'assegura que també la titular d'Afers Exteriors, saben el lloc en el qual es troba el monarca abdicat, de la mateixa forma que el mateix Rei i el cap de la seva Casa, Jaime Alfonsín.

Fins que Joan Carles I no autoritzi revelar la seva localització, no es revelarà. Mentrestant, l'anterior cap de l'Estat estaria oferint pistes falses al seu propi entorn per confondre els mitjans de comunicació, i canviant de destinació en cas que pugui detectar-se amb certesa. Aquesta situació es considera sostenible només uns pocs dies més, però no de manera indefinida. Joan Carles I té la condició de rei emèrit, és membre de la família reial i està obligat, per això, a una elemental transparència que està eludint amb una evident arbitrarietat que empitjora la seva imatge pública.