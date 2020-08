Condemnen dos exsoldats dels EUA a 20 anys de presó a Veneçuela

Els exsoldats nord-americans Luke Denman i Airan Berry van ser condemnats ahir a 20 anys de presó per la Justícia veneçolana per la seva implicació en l'operació Gedeó, un suposat pla de l'oposició per deposar Nicolás Maduro amb una intervenció militar que hauria derivat en una incursió naval el passat 3 de maig a la Guaira. Tal com va confirmar el fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, tots dos han estat condemnats després d'haver «admès la seva responsabilitat en els fets». «Van admetre haver comès delictes de conspiració i tràfic il·lícit d'armes de guerra», va afegir.Els dos ciutadans nord-americans es trobaven sota arrest domiciliari des que l'ex governador nord-americà Bill Richardson va viatjar a Veneçuela a finals de juliol per intercedir per ells davant el president veneçolà. No obstant això, el diplomàtic nord-americà no va aconseguir la seva posada en llibertat.