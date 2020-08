L'explosió de Beirut aboca el primer ministre libanès a convocar eleccions

El primer ministre del Líban, Hassan Diab, va considerar que la forma de sortir d'aquesta crisi és a través d'unes eleccions anticipades i va afirmar que està disposat a liderar un gabinet durant dos mesos per arribar als comicis. «Faig una crida als partits per acordar el següent pas. Proposaré dilluns a la reunió del gabinet convocar eleccions anticipades», va dir en un discurs a la nació Diab, que va assumir el Govern el desembre passat, després de la dimissió de Saad Hariri enmig de les protestes que van començar a l'octubre contra els dirigents i el sistema sectari al Líban. Diab va assegurar que està disposat a «prendre la responsabilitat durant dos mesos, sempre que s'emprenguin reformes estructurals per salvar el país».

Les paraules del primer ministre van arribar en una jornada de protestes que van deixar més d'un centenar de ferits en enfrontaments entre manifestants i policia poc després de començar una protesta en què milers de persones exigien davant el Parlament la dimissió de les autoritats després de l'explosió registrada dimarts al port de Beirut, que ha causat almenys 156 morts i 6.000 ferits. La marxa es va convocar davant el Legislatiu i poc després del seu inici van tenir plloc enfrontaments entre els participants i els policies, que van llançar bombes de gas i gasos lacrimògens als manifestants, mentre aquests els llançaven pedres.

La protesta, convocada sota el nom de «Dia de la Ira», va reunir centenars de persones a la simbòlica Plaça dels Màrtirs i, al crit de «dimissió», un grup va intentar entrar al Parlament per la força. L'ampli contingent de forces antiavalots desplegat al lloc des del matí va respondre amb bombes lacrimògenes.

Poc abans dels enfrontaments, la gent va començar a reunir-se al lloc per expressar el seu rebuig al Govern i al règim polític, als quals responsabilitzen de la greu crisi i el deteriorament en què ha caigut el Líban. «Parlem i parlem, però ningú ens escolta», va explicar una de les manifestants, que va acudir a la convocatòria plena d'indignació per l'explosió de 2.750 tones de nitrat d'amoni emmagatzemades des de fa sis anys al port de Beirut.

«Vinc com un ciutadà que vol assegurar el seu futur», va assenyalar un altre jove de 18 anys, que portava una flor blanca com a símbol de les ànimes dels morts en l'explosió. El sinistre es va produir enmig d'una crisi econòmica i política que ja va provocar massives manifestacions contra el règim sectari del Líban al mes de setembre.

Per part seva, el Ministeri de Salut libanès va elevar a 158 la xifra de morts i a 6.000 la de ferits com a conseqüència de l'explosió. A més, segons l'oficina de premsa del departament, vint persones segueixen desaparegudes. Una font del ministeri havia assenyalat poc abans que tenien constància de seixanta desapareguts, però va afegir que se seguien revisant les xifres. Uns 120 dels ferits estan en situació greu i un 20% dels lesionats han hagut de ser hospitalitzats.

Un incendi originat per causes que encara s'investiguen en un magatzem del port de la capital on es guardaven gairebé 3.000 tones de nitrat d'amoni va provocar una enorme explosió i una ona expansiva que va afectar habitatges a més de 5 quilòmetres de distància. Desenes de milers de persones s'han quedat sense casa i moltes d'elles estan rebent ajuda d'organitzacions internacionals, que han aixecat carpes a la zona afectada.



Diverses detencions

El director general de Duanes ha estat detingut i el director del port roman en arrest domiciliari, de la mateixa forma que almenys altres quinze persones, mentre continua la investigació de les autoritats per determinar les causes del sinistre.