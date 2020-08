Localitzades dues persones mortes a trets en un domicili de Valdepeñas

Un home de 84 anys i una dona de 60 van aparèixer ahir morts, amb ferides produïdes per trets d'una arma de foc, en un habitatge a Valdepeñas (Ciudad Real) que era propietat de la dona. Els cossos sense vida d'aquestes dues persones van ser trobats a mitjanit en un habitatge del carrer José Pintado de Valdepeñas, que pertany a la dona, van assenyalar fonts de la Delegació del Govern a Castella-la Manxa. La Policia Nacional va rebre cap a dos quarts de dotze de la nit l'avís de la mort d'aquestes dues persones, els cadàvers dels quals van ser trobats per un fill de la dona.

La Policia Nacional ha obert una investigació per aclarir els fets, tot i que de moment no es descarta cap hipòtesi sobre les circumstàncies en què es va produir el succés. La Delegació del Govern va explicar que no hi havia cap tipus de denúncia prèvia, encara que a l'hora de tancar aquesta edició no s'havia aclarit quina relació hi havia entre les dues víctimes. Fins l'habitatge en què van aparèixer els cadàvers es va dirigir una UVI mòbil, la dotació de la qual va certificar la defunció d'aquestes dues persones, així com diversos agents de la Policia Nacional i de la Policia Local de Valdepeñas, segons va assenyalar el 112.