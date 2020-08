Més de 40 morts per una allau en el sud de l'Índia a causa de les pluges monsòniques

Un equip de rescat buscant persones al lloc on es va produïr l'allau en el districte d'Idukki

Un equip de rescat buscant persones al lloc on es va produïr l'allau en el districte d'Idukki | STRINGER

Almenys 42 persones han mort per un despreniment de terreny que va tenir lloc el divendres 7 d'agost en el districte d'Idukki, a l'estat indi de Kerala (sud), a causa de les pluges monsòniques, segons el balanç que les autoritats locals han proporcionat aquest diumenge.

L'allau va sepultar les casetes en les quals viuen els treballadors de les plantacions de te mentre aquests dormien. "Dotze persones van ser rescatades el divendres i fins ara hem trobat 42 cadàvers", ha dit Antony Scaria, un funcionari local d'Idukki.

Ara per ara, une altres 24 persones segueixen desaparegudes. Efectius d'emergències secundats per gossos rastrejadors intenten donar amb elles mentre l'alerta vermella per pluges es manté a Idukki i els districtes veïns de Wayanad i Mallapuram.

Almenys 780 persones han mort per les inundacions i les allaus provocades pel monsó a l'Índia, d'acord amb les dades publicades el dijous pel Ministeri d'Interior. També hi ha centenars de morts pel temporal a Bangladesh i Nepal.