Un vídeo mostra un altre detingut negre mort després de dir que no podia respirar als EUA

Imatges de vídeo difoses ahir per la cadena de televisió CNN mostren un pres de raça negra als Estats Units queixant-se que no podia respirar, mentre és atès per cinc funcionaris de presons i una infermera, abans d'acabar morinten un hospital. En aquesta gravació es pot veure John Elliott Neville, de 56 anys, assegurant en nombroses ocasions «No puc respirar», la mateixa frase que va pronunciar a finals de maig un altre afroamericà, George Floyd, a Minneapolis abans de morir asfixiat quan era detingut per un policia blanc. La mort de Floyd va desencadenar una onada de protestes i disturbis a diverses ciutats dels Estats Units que va durar setmanes.



Ordre d'un jutge

La CNN va explicar que les imatges de John Elliott Neville van sortir a la llum després que un jutge de Carolina de Nord emetés una ordre específica. Neville, que estava detingut en una presó del comtat de Forsyth per agressió a una dona, va ser atès per cinc funcionaris i una infermera, després de caure de la seva llitera mentre dormia a causa d'un problema mèdic.

Durant els aproximadament 45 minuts de gravacions fetes amb les càmeres corporals es veu Neville desorientat i amb dificultats per respirar, subjectat pels cinc funcionaris que el traslladen fora de la seva cel·la. Inicialment, els agents li demanen que s'estiri i li notifiquen que acaba de patir convulsions, per després traslladar-lo de cel·la.

En aquest moment, Neville es queixa i diu: «Deixeu-me anar» i «Ajudeu-me». Un dels funcionaris li respon: «John, escolta'm. Tens un problema mèdic. Necessites tranquil·litzar-te». No obstant això, el pres crida i intenta desfer-se dels vigilants: «Deixeu-me anar, deixeu-me anar. Mogueu les mans, aixequeu-me. Anem!».



Suspensions laborals

Poc després d'aquest succés, Neville va quedar inconscient i va morir més tard en un hospital. Els cinc funcionaris de presons i la infermera han estat imputats per homicidi involuntari pel fiscal de districte del comtat de Forsyth, Jim O'Neill, i han estat suspesos dels seus llocs de treball.