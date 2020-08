Assassinats a trets al Níger sis turistes francesos, el seu xofer i la seva guia

Almenys vuit persones, sis turistes francesos i dos ciutadans nigerians, van ser assassinades ahir a trets per un grup d'homes armats a la zona de Kouré (que està situada al sud-oest del Níger), segons van assegurar fonts de seguretat d'aquest país de la zona del Sahel.

Els atacants, que es desplaçaven en motos, van obrir foc contra els turistes francesos, el que va causar també la mort de la seva guia turística i el seu xofer, tots dos de nacionalitat nigeriana. Els assaltants van cremar després el vehicle en què viatjaven les víctimes abans de fugir en el seu vehicle, sense que a l'hora de tancar aquesta edició haguessin estat arrestats.

Aquests homes armats van matar tots els occidentals que formaven part d'aquest grup turístic, sense que s'informés de supervivents.

La zona de Kouré, situada a uns 55 quilòmetres a l'est de la capital nigeriana, acull una de les últimes reserves naturals de girafes a l'Àfrica Occidental, fet que la converteix en destí per a molts turistes estrangers.

Encara que fins al moment cap grup ha assumit l'autoria de l'acció, l'atac presenta moltes similituds amb els perpetrats per organitzacions gihadistes que operen a la regió del Sahel i tenen com a objectiu, principalment, les forces governamentals dels països de la regió i ciutadans occidentals que visiten el país.



Una dona degollada

«La majoria de les víctimes van ser assassinades per bala i una dona va aconseguir fugir, però va ser recapturada i degollada», va explicar una font policial. «No es coneix la identitat dels atacants, que van arribar en motocicletes entre la vegetació i van esperar l'arribada dels turistes», va afegir, abans d'aclarir que «el vehicle que usaven els turistes era de l'organització no governamental Acted».

Actualment, els països de Sahel més afectats per l'amenaça gihadista són Mali, al nord i el centre; Burkina Faso, al nord, el centre-nord i est, i Níger, a l'oest, on operen grups afiliats tant a la xarxa terrorista Al-Qaeda com a l'Estat Islàmic.