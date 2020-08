Els Emirats Àrabs, un paradís governat per amics del Rei emèrit

Cobert per milers de quilòmetres de desert i banyat per les aigües del Golf Pèrsic, Emirats Àrabs Units (EAU) és amb els seus enormes gratacels, un centre de negocis mundial amb un atractiu mercat turístic i d'oci, un ferri control de premsa i població i molts, molts diners. La possible primera aturada de Joan Carles I des de la seva sortida d'Espanya comparteix frontera al sud amb Aràbia Saudita, un dels països vinculats al cas per pagaments a la seva fundació ara sota investigació, i no molt lluny de Bahrain, l'altre país del Golf Pèrsic presumptament involucrat en la trama.

Sense que ningú a la regió hagi dit ni una paraula de moment sobre la presència del Rei emèrit i sense confirmació oficial sobre el parador del monarca espanyol, alguns mitjans han començat a informar i fins i tot a difondre imatges de la seva suposada arribada a la capital dels Emirats, Abu Dhabi, on es troba el luxosíssim Emirates Palace. En aquest hotel amb més d'un quilòmetre de platja i ostentosa decoració sembla haver-se allotjat el monarca espanyol, segons algunes informacions publicades a la premsa.

La capital dels Emirats ha estat una de les destinacions més freqüentades per Joan Carles I des de la seva abdicació al juny de 2014. En aquest país compta amb moltes amistats, entre altres la del primer ministre, el xeic Mohammad bin Rashid Maktoum, governant de l'emirat de Dubai. L'escàndol després que la seva dona, la princesa Haya Bint al Hussain, el denunciés per segrest i tortures en un tribunal de Londres va saltar a les primeres pàgines dels diaris de mig món fa uns mesos. Més discreta és la vida del govenant d'Abu Dhabi i de facto del país, el poderosíssim Mohammad bin Zayed al Nahyan, el príncep hereu dels Emirats conegut popularment com MBZ i a qui alguns, com el New York Times, consideren l'home més poderós de món àrab, més fins i tot que el príncep hereu saudita Mohammad bin Salman (MBS).

A Bin Zayed i Joan Carles els uneix la seva passió pels cotxes de luxe i la Fórmula 1, i són incomptables les trobades públiques de tots dos en les nombroses visites del monarca espanyol a aquest petit país situat a la península Aràbiga, de tot just 8,1 milions d'habitants, clima àrid i ciutats que beuen principalment aigua de mar dessalada.

Federació de set emirats

Els Emirats Àrabs és una federació de set emirats conformada al desembre de 1972, quan es va unir l'últim d'ells, Ras al-Khaima, tot just un any després que la nació rica en petroli aconseguís la seva independència dels britànics. Des de llavors, els Emirats han crescut fins a esdevenir un dels països més influents de l'Orient Mitjà i un dels seus centres econòmics més destacats, tot i que no va ser fins a mitjan segle passat que la vida allà va canviar per sempre amb el descobriment de jaciments de cru.

Fins llavors, la pesca i la indústria de la perla eren el principal motor econòmic de país, visitat assíduament per un gran nombre de comerciants de l'Iran i l'Índia en aquella època. Set dècades després de la troballa de l'or negre, UEA és una de les economies més diversificades del Golf Pèrsic i un important punt turístic per als sectors adinerats que acudeixen a les seves ciutats per comprar les novetats de les millors marques mundials.

País lliure d'impostos

El turisme de compres de luxe i festes interminables va florir en part gràcies al fet que fins al 2018 UEA era un país lliure d'impostos als individus, si bé des de fa dos anys es va imposar un 5% d'IVA als residents sense que per ara hi hagi taxes als ingressos. A més, sense perdre de vista el tradicional conservadorisme, les autoritats han adoptat una actitud molt més liberal pel que fa a la societat que altres veïns de la zona. Abans de la pandèmia mundial del coronavirus, el país àrab mantenia unes relacions extremadament tenses amb l'Iran, tot i que en els darrers mesos han millorat.