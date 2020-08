Els Perseids seran visibles des de la matinada de demà

Els Perseids, la pluja de meteors més important de l'any, conegudes també amb el nom popular de "llàgrimes de Sant Llorenç" per la proximitat del seu màxim al 10 d'agost, dia de la festivitat del màrtir espanyol del mateix nom, arriben al seu màxim visible cap al 12 d'agost, segons l'Observatori Astronòmic Nacional.

La màxima activitat de la pluja està prevista per al 12 d'agost entre les 15.00 i 18.00 hores (hores oficials a la Península). Per tant, el millor moment per observar els Perseids seran les nits de l'11 al 13 d'agost. Si es vol evitar la Lluna, és millor observar a la primera part de la nit, una vegada que el cel estigui fosc i abans de la sortida del satèl·lit.

Les velocitats d'aquests meteors poden superar els 50 quilòmetres per segon i la seva taxa d'activitat pot arribar als 200 meteors per hora. Encara que el seu moment de màxima activitat té lloc en les nits de l'11 al 13 d'agost, els Perseids comencen habitualment a veure's cap al 17 de juliol i acaben cap al 24 d'agost.

Aquest 2020 serà un bon any per a observar-les, ja que succeiran quan la Lluna estigui en fase minvant.