8.618 positius i 65 morts per covid-19 a Espanya des de divendres

El Ministeri de Sanitat ha informat de 1.486 nous casos de Covid-19 en les últimes 24 hores, en comparació dels 1.895 notificats divendres passat. Des de l'inici de la pandèmia s'han diagnosticat 322.980 positius. Així, el Ministeri ha incorporat al voltant de 8.000 casos des del cap de setmana (314.362). En les últimes dues setmanes 12.292 pacients han iniciat símptomes, 3.316 en els passats set dies.

Dels 1.486 casos d'aquest dilluns, 133 es corresponen amb Andalusia, 348 a Aragó, 16 a Astúries, un a Balears, 50 a Canàries, 29 a Cantàbria, 13 a Castella-la Manxa, cinc a Castella i Lleó, 76 a Catalunya, 29 en Comunitat Valenciana, set a Extremadura, 46 a Galícia, 224 a Madrid, cinc a Melilla, cinc a Múrcia, 146 a Navarra, 342 a País Basc i onze a La Rioja.

No obstant això, en l'última setmana s'han produït 65 morts de persones amb prova diagnòstica de Covid-19 positiva, 38 d'elles a Aragó, sis a Andalusia, dues a Balears, dues a Canàries, dues a Castella-la Manxa, dues a Castella i Lleó, dues a Catalunya, una en Comunitat Valenciana, una a Extremadura, dues a Galícia, sis a Madrid i una a Navarra. Mentre, la dada de morts en els últims set dies proporcionat per Sanitat el divendres va ser de 16. Un total de 28.576 persones han mort per coronavirus a Espanya, segons les xifres oficials.

En l'última setmana han ingressat 750 persones en hospitals amb positiu per Covid-19 (127.303 en el còmput global de la pandèmia): 78 a Andalusia, 259 a Aragó, tres a Astúries, cinc a Balears, 18 a Canàries, 16 a Cantàbria, una a Castella-la Manxa, 39 a Castella i Lleó, 43 a Catalunya, 79 en Comunitat Valenciana, set a Extremadura, 25 a Galícia, 119 a Madrid, tres a Melilla, 26 a Múrcia, 15 a Navarra, nou a País Basc i cinc a La Rioja.

A més, s'han produït 45 ingressos en Unitats de Cures Intensives (UCI), amb un total d'11.887 des de l'arribada del Covid-19 a Espanya: quatre a Andalusia, vuit a Aragó, tres a Balears, un a Canàries, tres a Cantàbria, un a Castella-la Manxa, tres a Castella i Lleó, tres a Catalunya, quatre en Comunitat Valenciana, un a Galícia, vuit a Madrid, tres a Múrcia i tres a Navarra.