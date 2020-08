El Govern prepara un subsidi de 430 € per a aturats sense prestació

El Ministeri de Treball està negociant amb sindicats i empresaris l'aprovació d'un subsidi extraordinari per a totes aquelles persones que o bé han esgotat la seva prestació durant la pandèmia, o que havent quedat aturades no hi tenien dret. Segons va explicar ahir la secretària de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social d'UGT, Mari Carmen Barrera, «no hi ha res tancat», ja que «encara s'està en fase de proposta i negociació», si bé des de CCOO van avançar que l'acord, que també preveu millorar les prestacions per suspensió de contractes a temps parcial, podria beneficiar un total de 700.000 persones.

Barrera va recordar que es tracta d'una petició que el sindicat reclamava «des del començament», ja que els potencials beneficiaris «patien un greuge comparatiu amb els drets reconeguts a les persones acollides als Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (Erto), als quals no s'exigien requisits previs per al cobrament de la prestació».

El diari El País va avançar que el departament que dirigeix Yolanda Díaz està ultimant un subsidi extraordinari per a tots els aturats que hagin esgotat la seva prestació contributiva entre el 14 de març i el 30 de setembre. Segons el diari, es tractaria de la primera peça del pacte, que arribaria a uns 550.000 aturats i que consisteix en un ajut de 430 euros mensuals durant un trimestre, fet que suposaria un cost total d'uns 710 milions d'euros, segons els càlculs preliminars.

La segona part seria una millora en el càlcul de la prestació per als afectats per un ERTO que treballen a temps parcial, que beneficiaria 150.000 persones, majoritàriament dones. Si tira endavant el text, faltaria el vistiplau del Ministeri d'Hisenda.

El subsidi extraordinari negociat en el si del diàleg social és només una part dels objectius de la UGT, va exlicar Barrera, que «no oblida els 1,6 milions de persones que estaven sense protecció per desocupació abans de l'inici de la pandèmia del coronavirus». «Per a la UGT és absolutament imprescindible afrontar la negociació el sistema de protecció d'atur de país perquè la sortida de la crisi no deixi ningú enrere», va afegir.