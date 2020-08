El jutge imputa tres alts càrrecs de Podemos pel finançament del partit

El titular de Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputat a Juan Manuel del Olmo, secretari de Comunicació de Podem i responsable de les campanyes, així com un estret col·laborador de Pablo Iglesias, a més de al tresorer i la gerent del partit després de la denúncia presentada per l'advocat acomiadat José Manuel Calvente per possibles delictes de malversació i administració deslleial.

Segons va avançar 'Público' i ha pogut confirmar Europa Press, el magistrat ha citat els tres el pròxim 20 de novembre en qualitat d'investigats després que Calvente ratifiqués la seva denúncia davant Escalonilla i declarés durant diverses hores a la fi del juliol passat.

A part d'aquestes citacions, el jutge ha ordenat altres diligències en el marc d'aquesta causa que acaba de posar-se en marxa, com és requerir Podem abundant documentació que abasta des de la comptabilitat fins taules de sous de treballadors.