L'OCDE alerta d'una inflexió a la baixa de l'activitat econòmica a Espanya

L'OCDE percep una inflexió a la baixa de l'activitat econòmica a Espanya que va a contracorrent de la tendència general dels seus països membres, en els quals es reforcen els signes de recuperació que ja s'anaven notant des de feia dos mesos. La variació al juliol per a Espanya de l'indicador compost avançat, que assenyala per anticipat inflexions del cicle econòmic, va ser el pitjor de tots els membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), amb una caiguda de 0,63 punts.

Espanya es va quedar així en 93,72 punts, clarament per sota del nivell 100 que marca la mitjana de llarg termini i també dels 98,88 punts que tenia al gener, abans que es comencessin a notar els efectes de la crisi del coronavirus. Sobretot, aquest moviment contrasta amb la pujada de la gran majoria dels seus socis al juliol, amb una alça de 0,98 punts per al conjunt de l'OCDE fins a 97,98 punts, i de 0,64 a la zona euro fins als 97,29 punts.

En el seu informe semestral de perspectives publicat el 10 de juny, l'OCDE avançava que l'economia espanyola seria una de les més castigades per la crisi de la COVID-19, amb una caiguda del producte interior brut (PIB) aquest any de l'11,1% en un dels seus dos escenaris, i que podria arribar al 14,4% en cas d'una segona onada de l'epidèmia.

Els indicadors compostos avançats no serveixen per quantificar el grau de recuperació de l'activitat o de retrocés, sinó la força de les inflexions en el cicle econòmic, tant a l'alça com a la baixa. Al juliol, van pujar de manera significativa als Estats Units (+1,54 punts, fins a 97,47 punts), Regne Unit (+1,52 a 98,97) i Alemanya (+0,97 a 98,85 ).