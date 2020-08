Putin anuncia que Rússia ja té la vacuna contra la covid-19

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dimarts en una reunió amb els seus ministres que Rússia ja té la vacuna contra la covid-19. "Aquest matí s'ha registrat, per primera vegada al món, una vacuna contra el nou coronavirus", ha assegurat. Segons el president rus la vacuna és "eficaç" i permet aconseguir una "immunitat estable" al virus. La vacuna ha estat aprovada per ser administrada als ciutadans que de manera voluntària ho vulguin i per aquest fi es començarà a produir massivament. Putin també ha donat a conèixer durant la reunió que la seva filla ja ha provat la vacuna.