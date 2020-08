Tot el que se sap sobre la vacuna russa «Sputnik V» contra la Covid-19

La vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per Rússia ha estat batejada amb el nom d'«Sputnik V» (V de vacuna), en homenatge al satèl·lit soviètic, encara que el seu nom tècnic és Gam-COVID-Vak.

Qui és el responsable?

La vacuna en qüestió és la desenvolupada pel centre de recerca Gamaleya i el Fons Rus d'Inversió Directa (RFPI).

Quantes dosis?

"Més de 1.000 milions de dosis" han estat encarregades per 20 països estrangers, va afirmar Kirill Dmitriev, president del fons sobirà implicat en la seva creació. En aquest sentit, Dimitriev ha assenyalat que tenen capacitat per a produir uns 500 milions de dosis de la vacuna en un any. "Ja hem aconseguit acords per a la producció de la vacuna en cinc països". En concret, ha revelat que l'RFPI espera rebre al novembre l'autorització per poder començar a produir la vacuna contra el coronavirus en diversos països d'Amèrica Llatina, precisant que un dels triats seria Cuba.

Calendari

El fons sobirà va indicar que l'inici de la producció industrial està previst per al mes de setembre. El primer ministre, Mijail Murashko, havia avançat en les últimes setmanes que la "vacunació massiva" començaria a l'octubre. No obstant això, aquest mateix dimarts el Registre Estatal de Medicaments del Ministeri de Sanitat rus ha indicat que "el termini per a la posada en circulació és l'1 de gener de 2021".

Quant dura?

El Ministeri de Sanitat ha confirmat que es tracta d'una vacuna de doble dosi que genera "una immunitat duradora" que "es preservarà fins a dos anys".