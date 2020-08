Sánchez confia a frenar un virus a l'alça abans de la tardor

Els contagis i les morts per coronavirus segueixen a l'alça. Els casos diagnosticats han superat la mitjana diària de tres mil en l'última setmana, amb un augment del 53% respecte a l'anterior, mentre el nombre de morts gairebé s'ha triplicat, de 26 a 65, en el mateix període. Malgrat aquestes xifres, el Govern confia que les mesures que estan prenent les comunitats autònomes aconsegueixin «reduir la transmissió al mínim possible abans de la tornada a la feina i l'inici del curs escolar», segons una nota feta pública aquest dilluns per Moncloa després d'una videoconferència celebrada per Pedro Sánchez amb els màxims responsables del Ministeri de Sanitat.

«S'està treballant en la direcció adequada. El Pla de resposta primerenca s'està aplicant i està funcionant, amb l'objectiu d'anticipar-nos a la tardor i a l'hivern», sosté Moncloa a la seva nota. En aquesta s'assegura que la deteccció precoç a través de les proves PCR (47.300 al dia), l'aïllament dels infectats i els seus contactes i els confinaments parcials en àmbit local estan tenint efecte.



Setmana decisiva

Aquesta setmana serà decisiva per comprovar si les mesures estan sent realment efectives i no apareixen rebrots en altres comunitats fins ara menys afectades. Aquesta segona onada, si se li vol dir així, és encara petita però si va a més serà complicada de controlar, segons coincideixen els experts, que auguren una tardor difícil. També es podrà comprovar si el nombre de morts i hospitalitzacions segueix en ascens i es comença a tensar algun sistema hospitalari.

A les comunitats més afectades s'estén el nerviosisme, especialment a Aragó, amb Saragossa com el gran problema. El Clínic de la capital aragonesa ha començat a buidar un pàrquing a l'aire lliure per destinar-lo a hospital de campanya que muntaria l'Exèrcit si fos necessari. Dels 65 morts de l'última setmana, 38 corresponen a Aragó, on està començant a resultar afectada la població més gran.

A la queixa del president aragonès, Javier Lambán, que no té instruments jurídics per confinar Saragossa si cal, Fernando Simón li va respondre que l'Estat pot aplicar l'estat d'alarma a territoris delimitats. Segons Simón, la situació està lluny de trobar-se en aquest punt, però si «arribés a superar les capacitats de la comunitats autònomes, s'aplicarien les mesures que s'haguessin d'aplicar».

Simón va aprofitar la seva compareixença per respondre als 20 científics de prestigi signants de la carta de The Lancet que «és obvi» que Espanya impulsarà una investigació independent sobre les actuacions dutes a terme durant la pandèmia, com ho van a fer tots els països, però no va posar data.