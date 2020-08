Les autoritats libaneses coneixien el risc d'explosió al port de Beirut

Agents de seguretat libanesos van advertir el passat mes al president de país, Michel Aoun, i al primer ministre en funcions, Hassan Diab, que l'emmagatzematge de 2.750 tones de nitrat d'amoni al port de Beirut representava un perill i que, si explotava, podria destruir part de la capital. Dues setmanes després es va produir la tragèdia, amb 163 morts, desenes de desapareguts, més de 6.000 ferits i milers d'edificis destruïts.

L'advertència forma part de l'informe que sobre l'explosió ha fet la Direcció General de Seguretat de l'Estat, que inclou una carta, datada el 20 de juliol, en la qual es notifica a Aoun i Diab del risc de mantenir acumulat aquest material químic al port. «Hi havia el perill que aquest material fos robat i pogués usar-se en un atac terrorista», va afirmar el funcionari de seguretat de l'Estat que va redactar la carta i que demana l'anonimat. «Els vaig advertir que això podria destruir Beirut si explotava», va afegir.

Un portaveu de Diab va admetre que l'ara primer ministre -càrrec que manté en funcions després de dimitir el Govern dilluns en bloc- va rebre la carta i que després la va enviar al Consell Suprem de Defensa buscant assessorament. Aoun, per la seva banda, va confirmar la setmana passada que havia estat informat sobre l'existència del material i va dir que va ordenar que s'encarregués de l'assumpte el secretari general del Consell Suprem de Defensa, un grup que agrupa les agències militars i de seguretat. «Jo no soc responsable», va dir llavors el president a la premsa.



Més avisos previs

L'existència de la carta pot alimentar encara més la indignació de la població, per ser un exemple més de la negligència i la corrupció del Govern que ha portat el Líban a el col·lapse econòmic. Mentre el Govern en ple va dimitir dilluns, el president Aoun es manté en el càrrec i no ha mostrat intenció fins ara de renunciar.En tot cas, la carta advetencia no va ser l'única. Al llarg dels últims sis anys, des que va arribar la mercaderia a port de Beirut, funcionaris de ports, duanes i de seguretat, van enviar documents similars als jutges perquè ordenessin retirar aquest material. Ningú va fer res.