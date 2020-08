Biden escull Kamala Harris com a aspirant a la Vicepresidència

L'exvicepresident i virtual candidat demòcrata a les eleccions presidencials de novembre, Joe Biden, va anunciar ahir que la senadora Kamala Harris serà la seva companya de fórmula i aspirant a la Vicepresidència dels Estats Units. «Tinc el gran honor d'anunciar que he triat Kamala Harris, una lluitadora intrèpida en favor de les persones comunes i una de les millors funcionàries, com la meva companya de fórmula», va assenyalar Biden a Twitter. Harris va aconseguir la nominació per davant de la senadora Elizabeth Warren i la governadora de Michigan, Gretchen Whitmer.