Commoció als EUA pel vídeo de l'arrest d'un nen de 8 anys

La família d'un nen de 8 anys amb discapacitat que va ser arrestat en una escola de Key West (Florida) presentarà una demanda contra la ciutat, va anunciar el seu advocat, Ben Crump, que va divulgar un vídeo on es veu un policia amb dificultats per posar-li les manilles perquè és massa petit.

Les xarxes socials van explotar amb el vídeo i diverses persones es van preguntar on està l'ajuda terapèutica al menor en comptes de l'opció policial de recloure'l en un centre de detenció del comtat de Monroe. El vídeo, de fa dos anys, va ser fet públic ahir per l'advocat Crump, conegut per representar en diversos casos afroamericans sotmesos a discriminació o abús policial.