Galícia prohibirà fumar al carrer o en terrasses si no hi ha distància de seguretat

A partir de demà dijous estarà prohibit fumar al carrer sempre que no es compleixi la distància de seguretat. Així ho ha anunciat avui dimecres el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha argumentat que el fum caminant és un factor perillós en la transmissió del coronavirus. Aquesta prohibició –que es concretarà aquesta tarda en una ordre publicada en el DOG– afectarà també llocs públics com les terrasses dels locals d'hostaleria.

En la seva compareixença, Feijoó també ha assenyalat que Sanidade no limitarà la mobilitat a la Corunya. Malgrat liderar els contagis a Galícia, el Govern gallec ha optat per elevar els controls de les activitats regulades, com l'hostaleria, incrementar el nombre de proves diagnòstiques i restringir la presència de familiars en hospitals.

El comitè clínic d'experts en matèria de prevenció de Covid-19 ha abordat en la seva reunió d'aquest dimecres la possibilitat de prohibir fumar mentre es camina pel carrer o s'està en espais públics permesos –com terrasses– si no es garanteix la distància de seguretat.

Així ho ha explicat, durant una roda de premsa posterior a la trobada, el president de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, que ha detallat que els experts consideren el fum del tabac «un factor de difusió» del virus.

Per això, en l'ordre que es publicarà aquest dimecres a la tarda, ha avançat, s'inclourà una mesura d'aquest tipus, que es concretarà després de les consultes pertinents i que afectarà tot Galícia.