La Guàrdia Civil troba el cadàver del submarinista Fernando Garfella

La Guàrdia Civil va trobar ahir a la tarda el cadàver de Ferran Garfella, el bussejador desaparegut diumenge passat durant una immersió a Cala Estellencs. Els especialistes de l'institut armat van trobar el cos a 92 metres de profunditat i van aconseguir recuperar-lo. Després va ser traslladat fins al Port de Sóller i des d'allí a l'Institut de Medicina Legal, on es practicarà l'autòpsia. L'amic que va patir un accident en intentar rescatar-lo continuava ahir ingressat en estat molt greu a la clínica Juaneda de Palma.

L'operatiu per localitzar i rescatar el cos sense vida de Garfella va ser molt complicat per la gran profunditat a la qual es trobava. En els treballs van participar especialistes de la Unitat d'Activitats Subaquàtiques (UAS) arribats des de Madrid, que es van sumar als efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Comandància de Palma.

Després de tres dies de recerca, els submarinistes de la Guàrdia Civil van aconseguir trobar el cadàver de Garfella ahir a la tarda. Les tasques per dur-lo a la superfície es van prolongar durant diverses hores, després del que el cos va ser portat a bord d'una embarcació fins al Port de Sóller. La troballa va ser comunicada al jutjat de guàrdia de Palma, i una comissió judicial va acudir a port per examinar el cadàver. Un furgó de l'empresa funerària el va conduir després a Palma per practicar l'autòpsia.

Fernando Garfella, de 31 anys, era un prestigiós i experimentat documentalista submarí. El diumenge al matí es va submergir a la zona de Cala Estellencs. La seva parella, que l'esperava en una barca, va donar la veu d'alarma davant la seva tardança a tornar. Un amic de Garfella va intentar rescatar-lo, però es va quedar sense aire a l'ampolla i va ser rescatat inconscient. Ahir, l'home de 36 anys continuava en estat molt greu a la clínica Juaneda de Palma.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir els fets.