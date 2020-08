La líder opositora de Bielorússia, obligada pel poder a sortir del país

Svetlana Tikhanóvskaya, la líder del moviment opositor a Bielorússia, va abandonar ahir el seu país i va arribar a Lituània. Així ho va confirmar en un tuit el ministre d'Exteriors d'aquest país, Linas Linkevicius. En un vídeo difós a YouTube, l'exprofessora d'anglès convertida en líder política va afirmar que va prendre la decisió «de manera independent», encara que el seu entorn va assegurar que havia estat obligada «pel poder».

«No ha tingut elecció», van destacar aquestes fonts, tot afegint que «allò important és que està viva i en llibertat; va sortir al costat de Maria Moroz encara que part de l'equip de Tikhonóvskaya continua sent ostatge de les autoritats». Moroz és la cap de campanya de la líder opositora, i havia estat detinguda dies enrere, abans fins i tot de la jornada electoral. En la seva breu declaració, Tikhanóvskaya va donar a entendre que sobre ella s'han exercit enormes pressions. «Que Déu no permeti que ningú afronti la decisió a la qual m'he hagut d'enfrontar jo», va explicar plorosa, abans de concloure: «Els fills són el més important que hi ha a la vida».

Més tard, mitjans progovernamentals bielorussos van difondre un altre vídeo de l'opositora en el qual se la pot veure asseguda en una butaca amb el que sembla un full de paper a les mans, sol·licitant als seus seguidors respectar la llei i cessar les protestes.

Serguei Tikhonóvski, el marit de Svetlana, es troba encara empresonat a Bielorússia. A més, segons van denunciar les ONGs, les autoritats bielorusses utilitzen de forma recurrent com a mètode de pressió l'amenaça de retirar-los la custòdia dels seus fills als polítics i activistes vinculats a l'oposició, com va ser el cas de Valeri Tsekpalo, un altre candidat a les presidencials vetat per les autoritats.

Tikhonóvskaya havia desaparegut de l'ull públic durant la tarda de dilluns, després d'acudir a la comissió electoral per presentar una denúncia per frau. Allà va ser retinguda durant hores. Havia anunciat, això sí, que no participaria en les manifestacions i protestes que tenen lloc arreu del país per denunciar el «frau electoral», amb l'objectiu de no donar a les autoritats motius per ser empresonada.



Continuen les protestes

Les protestes van continuar dilluns a la nit, tant a Minsk com a altres localitats. A la capital, els manifestants van intentar aixecar barricades al centre de la ciutat i es van enfrontar als agents antiavalots i a membres de l'exèrcit. Un altre manifestant va resultar mort en esclatar-li un artefacte que pretenia llançar contra les forces de l'ordre, segons el Govern. L'oposició, en canvi, va assegurar que va rebre l'impacte d'una granada atordidora.

Per part seva, la Unió Europea (UE) va anunciar que revisarà les seves relacions amb Bielorússia i avaluarà la resposta de les seves autoritats a les eleccions de diumenge, al mateix temps que va advertir que això pot comportar sancions contra els responsables de violència i falsificació dels resultats electorals, informa Efe.