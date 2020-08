Un magistrat del TC, lliure després de ser detingut per violència de gènere

Quan, a mig matí d'ahir, el jutjat de primera instància i instrucció 7 de Majadahonda (Madrid) posava en llibertat amb càrrecs Fernando Valdés Dal-Ré, concloïa el primer capítol del pitjor procés al qual s'enfronta aquest magistrat del Tribunal Constitucional, un dels més prestigiosos experts en el món del Dret Laboral, ara imputat per un suposat delicte de violència masclista.

Valdés va passar part de la matinada de dilluns a dimarts en dependències madrilenyes de la Guàrdia Civil, després que una patrulla de Seguretat Ciutadana de l'institut armat hagués de presentar-se a casa seva, en una luxosa urbanització de Majadahonda, per atendre una denúncia per violència de gènere.

Fonts properes al cas van confirmar que els veïns havien escoltat una estrepitosa discussió a la casa. Va confirmar la petició d'ajuda l'esposa del magistrat, que havia estat objecte d'una agressió, tot i que sense lesions que necessitessin atenció hospitalària.

Els agents van trobar el jutge en un estat de descontrol, fora de si, tot i que, van afegir les mateixes fonts, no es va resistir a la detenció. L'agència Efe va informar que, en el moment de l'arrest, Valdés no es va identificar com a membre del Tribunal Constitucional davant els agents.

No consten antecedents de discussions, baralles ni agressions de cap tipus al seu domicili. La violència masclista és un assumpte molt privat en el lloc de residència de jutge Valdés, tocant Pozuelo de Alarcón, un dels municipis de més alta renda per càpita d'Espanya.

Valdés es troba en llibertat provisional després de declarar ahir al matí davant el jutjat que es dedica a temes de violència de gènere. Dirigeix aquest jutjat 7 la jutgessa María Elena Garde, que des de fa dos anys és objecte de denúncies per part de l'Associació Europea de Ciutadans contra la Corrupció, encarnada per un dels seus encausats.

A partir d'aquest moment, serà la Sala Penal del Tribunal Suprem la que porti la investigació del delicte suposadament comès per Valdés, ja que, com a membre del Tribunal Constitucional, el detingut està aforat. De fet, la seva condició d'aforat va influir en la seva posada en llibertat, de la mateixa manera que la seva avançada edat, 75 anys, i el risc que implica la pandèmia, així com una malaltia que pateix, sense descartar les fonts esmentades que el seu estat de suposada alienació estigués relacionat amb aquesta malaltia o el seu tractament.

La detenció de Valdés va suposar la suspensió de les vacances del president del Constitucional, Juan José González Rivas, qui, com ell, està pendent de renovació, i que ahir va viatjar cap a Madrid per assabentar-se de primera mà de el cas.



Mandat conclòs

Catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social i magistrat del Constitucional, Valdés, de 75 anys, va arribar al Constitucional el 2012 a proposta del Grup Socialista al Congrés. És un dels quatre magistrats el mandat dels quals ha conclòs i està pendent de l'elecció d'un substitut en les properes setmanes.

En la seva maduresa professional havia estat ja lletrat del màxim tribunal de garanties espanyol. Però l'àmbit en el qual Fernando Valdés Dal-Ré és més conegut en el món jurídic és l'acadèmic. El jutge, que té a més plaça d'inspector de Treball, va néixer a Valladolid el 1945. És catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a les universitats de Valladolid i la Universitat Complutense de Madrid.

Entre 2005 i 2012, el Govern de Zapatero el va nomenar conseller del Consell d'Estat. Abans de la seva elecció com a membre del Tribunal Constitucional, i enmig d'una àmplia activitat econòmica, havia col·laborat com a ponent o organitzador en 13 cursos de la Fundació Julián Besteiro, un dels principals fòrums de trobada de la UGT i el PSOE.

El portaveu de Justícia del PP al Congrés, Luis Santamaría, va assegurar que «el més aconsellable» seria que Valdés fes un «pas enrere», donada l'«enorme transcendència de la funció que la nostra carta magna atorga al Tribunal Constitucional».