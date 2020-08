Sánchez manté que desvetllar on és Joan Carles I correspon a la Casa Reial o al «propi afectat»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebutjat desvetllar on és Joan Carles I i ha afirmat que comunicar-ho correspon a la Casa Reial o al "propi afectat". "Som institucions diferents", ha remarcat. En roda de premsa aquest dimecres després de reunir-se amb Felip VI al Palau de Marivent (Mallorca), Sánchez ha insistit en la "confidencialitat" de les converses que manté amb el cap d'Estat i ha mantingut el silenci sobre el destí del rei emèrit, deu dies després de l'anunci de la marxa de l'exmonarca. El cap de l'executiu ha defensat que "com més adversa és la situació", "més important és el normal funcionament de les institucions públiques" i cal "garantir la necessària estabilitat institucional".

Sánchez ha explicat que la reunió amb el rei ha estat "ordinària" però marcada per la situació "extraordinàriament complexa" derivada del coronavirus. El cap de l'executiu ha explicat que a la trobada han parlat de la situació sanitària, econòmica i social derivada de la covid-19 així com d'altres qüestions de política internacional, com la situació del Líban.

El president del govern espanyol no ha esmentat la qüestió del rei emèrit entre els temes que s'han tractat al tradicional despatx d'estiu. Preguntat pel tema, Sánchez ha defensat que "aquelles qüestions que hagin de comunicar-se vinculades amb l'assumpte ha de ser la Casa Reial o el propi afectat i no el poder executiu" qui les faci públiques.

Investigació a Podem

Sobre la investigació d'un jutjat de Madrid del finançament de Podem per presumpta malversació, Sánchez ha afirmat que té "màxim respecte a la independència judicial" i ha evitat aclarir si la situació que afecta els seus socis de coalició l'incomoda.

"Mà estesa" als ajuntaments

Sánchez ha defensat l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i ha assegurat que el govern espanyol "sempre estarà disposat al diàleg" amb la voluntat d'arribar a acords. "Mà estesa als ajuntaments, seguirem negociant amb ells. Màxima disponibilitat perquè es convalidi el reial decret" que els habilita a utilitzar part dels romanents acumulats, ha dit.