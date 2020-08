Sanitat registra 1.690 nous positius per Covid-19 a Espanya en les darreres hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat 3.172 nous positius per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dimarts. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 329.784 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 1.690 s'han diagnosticat el dia anterior. De nou, la CCAA amb més diagnòstics el dia previ és l'Aragó amb 306 seguida del País Basc amb 268. Madrid no ha actualitzat dades per problemes tècnics. Catalunya n'ha notificat 200. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.579 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, dos menys que aquest dimarts després que el País Basc hagi depurat dades i eliminat duplicats.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 65 defuncions en els últims set dies, la majoria a l'Aragó (23). A Catalunya van ser-ne dos. En l'última setmana hi ha hagut 864 hospitalitzacions i 49 ingressos en UCI.

Hi ha hagut 45.532 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 24.524 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 13.045 casos en els últims 14 dies i 3.908 en la darrera setmana.

L'Aragó és de nou la comunitat amb més casos diagnosticats en el dia previ (306). La segueixen el País Basc amb 268, Andalusia amb 202 i Catalunya amb 200. En el còmput total no hi ha els casos de Madrid, que no n'ha notificat per problemes tècnics.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 89.909 casos per proves diagnòstiques. És l'autonomia amb més positius confirmats acumulats. 11.354 en els últims 14 dies i 4.834 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 3.619 en els últims 14 dies i 995 en la darrera setmana.

En el total de defuncions, n'hi ha dues menys que dimarts per la depuració de dades que ha fet el País Basc, eliminant duplicats. L'última setmana han estat 65. L'autonomia amb més morts ha estat a l'Aragó (23). Madrid en suma 7 (tot i que la dada no està actualitzada). A Catalunya han estat dues.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 128.662 hospitalitzacions, 864 en els últims set dies. D'aquestes, 225 s'han produït a l'Aragó i 144 a Madrid. A Catalunya, 64.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.912 entrades, 49 en els últims set dies. D'aquestes, vuit han estat a Madrid i set a Andalusia. A Catalunya han estat tres.