Almenys tres morts i sis ferits en descarrilar un tren a Escòcia

La zona on es va produir l'accident és de difícil accés per als serveis d'emergència. efe

Tres persones, inclòs el conductor del tren, van morir ahir en descarrilar un tren a la regió escocesa d'Aberdeen. Sis persones van resultar ferides i van ser conduïdes a l'hospital, segons va confirmar la policia de Transport Britànica, que va afegir que el seu estat no era greu. Els equips de rescat van estar treballant tot el dia entre les restes fumejants del tren sinistrat a Stonehaven, a la costa est d'Escòcia. Afortunadament, el nombre de viatgers a bord del tren amb prou feines arribava a la vintena.

El comboi va sortir de les vies poc abans de les deu del matí, a prop de l'estació de Carmont, situada en una zona remota de «molt difícil accés per als serveis d'emergència», segons va assenyalar la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, que ja a primera hora del dia va advertir que es tractava d'un incident «extremadament greu», quan encara no es coneixia el balanç de víctimes.

El tren, amb dues locomotores, una davant i una altra darrere, feia el trajecte entre les ciutats d'Aberdeen i Glasgow. Tres dels seus quatre vagons es van sortir de la via.

Els primers indicis apunten com a causa de l'accident un esllavissament com a conseqüència de les fortes pluges que es van registrar de matinada a la regió, que van causar inundacions, provocant retards i cancel·lacions en el servei ferroviari. Altres línies van quedar clausurades com a mesura de precaució davant la complicada climatologia. La pregunta que molts es feien després de l'accident és si havia estat prudent que, donades les condicions del terreny i les vies, es mantingués el servei de tren accidentat. S'ha obert una investigació per determinar amb exactitud les circumstàncies d'allò succeït. En tot cas, el sistema informàtic del tren permetrà establir amb exactitud la velocitat a què anava circulant en el moment que es va sortir de la via.El primer ministre, Boris Johnson, després de lamentar el que ha passat, ha subratllat que "afortunadament aquest tipus d'accidents són molt rars". L'últim descarrilament de gravetat al Regne Unit es remunta a l'any 2007 a Cumbria.