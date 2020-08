Andalusia investiga un brot de meningitis associat a mosquits amb 18 afectats

Un total de 18 casos de meningoencefalitis vírica han estat detectats a la província de Sevilla, concretament a l'àrea dels municipis de Puebla del Río i Coria del Río, que es troben dins dels aiguamolls del Guadalquivir, segons va informar ahir la Conselleria de Salut. Aqusta conselleria va explicar que s'han pres totes les mostres necessàries i que s'han enviat a laboratoris de referència per tal de determinar l'etiologia, tot afegint en un comunicat que la Direcció General de Salut Pública i Ordenació Farmacèutica de la Conselleria va informar de la declaració a la xarxa d'alerta.

A l'hora de tancar aquesta edició, quatre d'aquestes proves havien resultat negatives pels principals bacteris i virus, així com per PCR de Febre del Nil, Toscana i virus de la corimeningitis limfocitària, amb IgM per virus de Febre del Nil també negativa. «L'etiologia és complicada i requereix repeticions de les mostres. És un treball de laboratori laboriós. El fet que hagi estat negatiu en les preliminars no determina el resultat final», va explicar José Miguel Cisneros, secretari de la Societat espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica.

A més, es van realitzat enquestes epidemiològiques orientades a detectar algun vincle comú i es va informar els ajuntaments on es concentren aquests casos. Actualment hi ha 16 persones ingressades als hospitals per aquest brot, cinc d'ells a les Unitats de Cures Intensives.



Consells per als ciutadans

Fins conèixer l'etiologia vírica i com a mesura de precaució, la Direcció General de Salut Pública i Ordenació Farmacèutica ha elaborat unes recomanacions per tal de prevenir les picades d'insectes, com utilitzar teles mosquiteres en finestres i portes, intentar no romandre a l'aire lliure entre el capvespre i primera hora del dia, procurar deixar la llum apagada, mantenir diàriament una correcta higiene corporal i evitar els perfums intensos.

També va suggerir utilitzar roba que cobreixi el màxim possible la pell i sacsejar-la abans d'usar-la si s'ha estès a l'exterior, fer un ús adequat dels repel·lents, seguint estrictament les recomanacions sobre la manera i freqüència d'ús descrits pel fabricant i, si s'utilitza crema per al sol, aplicar-la primer, deixar que s'absorbeixi durant vint minuts i, llavors, aplicar el repel·lent de mosquits.

El brot de meningitis ha coincidit amb els dos primers casos de Febre del Nil Occidental identificats aquest any en cavalls de Jerez de la Frontera (Cadis) i Gibraleón (Huelva), segons va informar la Junta d'Andalusia. Durant l'any 2019, a la comunitat autònoma es van detectar 5 positius en equins, tots ells infectats per mosquits.

El 2020 s'han registrat 12 infectats pel virus del Nil Occidental -10 a Grècia i 2 a Romania- i només un mort a Grècia, segons la recopilació del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC). Aquest any només hi ha hagut un brot en cavalls registrat a Portugal i cap en ocells.

«La sospita, en una zona propera a la maresma del Guadalquivir, és que caldria pensar en mosquits, tot i que caldrà ampliar la recerca d'altres patògens», va valorar Jesús Rodríguez Baños, cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital Virgen de Macarena de Sevilla. Per a Salvador Oyonarte, director gerent de la Xarxa andalusa de Medicina Transfusional, Teixits i Cèl·lules, el brot registrat a Sevilla «pinta malament». «M'he quedat sorprès per l'alt nombre d'infectats. El 2016 vam tenir tres casos i el 2010 altres dos. Demà ho parlarem amb el Ministeri de Sanitat, però m'ha estranyat molt. Els casos els vam detectar al setembre o octubre. Quan les aus migratòries se'n van, es replica el virus en les aus i els mosquits són els transmissors cap a nosaltres i els cavalls», va assenyalar l'expert.



Peticions de calma

L'alcalde de Coria de el Río, Modesto González, va demanar als seus veïns que mantinguin la calma, evitin les zones de risc i es protegeixin de possibles picades. «Entre tots, veïns, Govern local i autonòmic, adoptarem les accions oportunes per afrontar i superar la situació com més aviat millor», va assenyalar el batlle.