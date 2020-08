Fan fora un d'un súper un malalt de Parkinson creient que estava begut

"Hi havia molta gent a la cua [a la caixa de supermercat], vaig sortir del magatzem, el vaig veure i vaig pensar: un altre borratxo, així que li vaig demanar que sortís de la botiga i ell va sortir". A qui va expulsar el caixer és Juan Manuel Periche, un home de 65 anys i amb el mal de Parkinson que, a més, de tant en tant ha de suportar que el confonguin amb un borratxo.

Aquest dimecres, l'empleat de supermercat es va explicar: "El meu punt de vista va ser, 'vaja, un altre borratxo que em vol posar problemes'". "Malament per la meva part per no haver-li preguntat", ha afegit. "Va ser una cosa horrible", va dir també aquest dimecres Periche. "No volem gent com tu, em va deixar anar [el caixer], i jo em poso nerviós i es pensen que estic borratxo o drogat, però ells abans d'actuar haurien de pensar, em van fer fora i no em van deixar tornar a entrar, no em van deixar explicar-me ", va recordar. "La meva llibertat com a persona i com a minusvàlid quedar anul·lada", va descriure.

Periche pateix espasmes constants que s'agreugen quan algú li increpa només pel seu aspecte, com va haver de suportar el passat dia 4 al supermercat Spar de l'avinguda d'Espanya de Vila. "No em van deixar tornar a entrar", ha recalcat.

Denúncia



Després del desagradable incident va presentar una denúncia a la comissaria de la Policia Nacional. En ella explica el succés, que l'home li va treure l'ampolla d'aigua que va intentar comprar, que no li va deixar explicar-se, que el va fer fora i que no el va deixar tornar a entrar "posant-li la mà al pit". "No el vaig tocar ni el vaig empènyer", va assegurar ahir el treballador de supermercat.

La història de Periche és torbadora. Va passar de ser un empresari amb més de 600 empleats a perdre-ho tot, ser desnonat i quedar al carrer.

"La meva empresa es deia Construccions i Projectes Lirmo SL i treballem fent les autopistes de l'aeroport i Sant Antoni, però en 2008 va explotar la bombolla i em va agafar amb dos pagarés sense fons". "Sóc una víctima de la crisi i de l'abús de les contractes", va resumir en un reportatge a Diario de Ibiza arran del seu desnonament. A partir de llavors el mal de Parkinson es va agreujar fins al punt que, de vegades, amb prou feines pot caminar.

"Quan va arribar el mes de desembre de 2008 i havia de pagar la liquidació dels treballadors, el sou del mes i la paga de Nadal, em vaig veure amb dues alternatives: o pagar a Hisenda o pagar als treballadors, i vaig decidir pagar als empleats", va dir.

Des que es va quedar sense pis viu on pot. Ara ho fa en l'habitació d'una pensió per la qual paga 20 euros diaris.